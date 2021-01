Die Umbenennung der Hindenburgstraße im Zooviertel ist auf der Zielgeraden. Doch der Name des früheren Reichspräsidenten schmückt eine weitere Straße in Hannover. Zuständig für den Weg „Zur Hindenburgschleuse“ ist der Bezirksrat Misburg-Anderten. Befassen will sich der mit dem Thema nicht. Kurios: Zur Schleuse selbst hat das Gremium eine kritischere Haltung.