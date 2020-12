Hannover

In Großbritannien und Belgien stürzten Demonstranten Denkmäler. In Deutschland bangen Museen um ihre ethnologischen Sammlungen. Und nun erreicht die Debatte um das schwierige Erbe der Kolonialzeit auch Hannover. Im Bauausschuss am Mittwoch stand bereits die Umbenennung der Walderseestraße an der Eilenriede auf der Tagesordnung. Dazu kam es noch nicht. Allerdings will sich die Politik intensiver mit dem Thema befassen. Straßen aus dieser Zeit sollen auf den Prüfstand kommen.

Ins Rollen gebracht hatte die Sache die Satiregruppe „Die Partei“. Alfred von Waldersee würde man heute „als Kriegsverbrecher bezeichnen“, sagte Oliver Förste von der „Partei“. Der 1904 in Hannover verstorbene Generalfeldmarschall war um 1900 Oberbefehlshaber einer multinationalen Kolonialtruppe, die in Peking den Boxeraufstand niedergeschlagen hatte. Waldersee selbst ordnete grausame Strafexpeditionen gegen Widerstandsnester der Aufständischen an.

4,50 Meter hohes Waldersee-Denkmal an der Eilenriede

In Hannover wurde nicht nur eine Straße nach ihm benannt. An der Eilenriede wurde 1915 auch ein Denkmal gegenüber von Waldersees früherem Wohnhaus aufgestellt – mächtige 4,50 Meter hoch. In der Hand hält der in Stein gehauene Kommandeur ein Schwert sowie ein Schild auf dem „Mit Gott für Kaiser und Reich“ geschrieben steht.

Ab 1884 eignete sich das Deutsche Reich Kolonien in Afrika, Ozeanien und Ostasien an. Bereits 1918 mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg fand dieses Kapitel sein Ende. An Verbrechen reich war es dennoch. Während des Herero-und-Nama-Kriegs von 1904 bis 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika begingen die deutschen Kolonialherrscher einen Massenmord, der als erster Genozid des 20. Jahrhunderts gilt. Im Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1908 im damaligen Deutsch-Ostafrika töteten sie ebenfalls Hunderttausende.

Mehrere Straßen erinnern an Kolonialzeit

Einer der Wegbereiter der Aneignung Deutsch-Ostafrikas war Carl Peters. An ihn erinnert noch heute ein Denkmal auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt. Der hieß früher auch nach Peters, wurde jedoch 1994 umbenannt. Peters machte als Reichskommissar für das Kilimandscharogebiet durch besondere Grausamkeit auf sich aufmerksam. Die Todesstrafe wendete er weitgehend willkürlich an. Als er entdeckte, dass seine afrikanische Geliebte ein Verhältnis mit seinem Diener hatte, ließ er beide öffentlich aufhängen und ihre Heimatdörfer niederbrennen. Die Nationalsozialisten feierten Peters als Wegbereiter ihrer Ideologie. Sie waren es auch, die den Gedenkstein für ihn in Hannover aufstellten.

Bekannt für seine Grausamkeit: Die Nationalsozialisten stellten in der Südstadt ein Denkmal für Carl Peters auf. Sie sahen ihn als Wegbereiter ihrer Ideologie. Quelle: Christian Behrens

Spuren der Kolonialzeit gibt es im Stadtbild aber noch viel mehr. In Badenstedt erinnern die Straßennamen eines ganzen Viertels daran. Die Ostafrikastraße gibt es dort, den Safariweg und Savannenweg. „Wir müssen uns auch um den Kolonialismus kümmern“, forderte Dirk Machentanz von den Linken im Bauausschuss. Er forderte einen „neuen Beirat“, der sich mit Verbrechen auseinandersetzen sollte, die in dieser Zeit geschehen sind.

Politik will systematische Untersuchung

Für die NS-Zeit hatte der Rat einen solchen Beirat bereits eingesetzt. Er durchleuchtete die Biographien von sämtlichen Namensgebern von Straßen, die von 1933 bis 1945 gewirkt haben könnten und schlug 2018 in seinem Abschlussbericht 17 zur Umbenennung vor. Darunter die Hindenburgstraße, um die zuletzt heftig gestritten wurde. Sie soll nun jedoch einen neuen Namen bekommen. In diesem Bericht setzte sich der Beirat auch dafür ein, dass „Benennungen, die aus der Kolonialzeit stammen“ beziehungsweise das Bestreben widerspiegelten, Deutschland als Kolonialmacht wiederaufzubauen, untersucht werden sollten. Als Beispiel führte das Gremium die Ostafrikastraße auf. Bisher hat es dazu allerdings keinen Beschluss gegeben.

Der Vorstoß der „Partei“ bringt jedoch neuen Wind in die Sache. Auch in der Ampel macht sich die Erkenntnis breit, dass die Straßennamen mit Bezug zur Kolonialzeit untersucht werden sollten. „Warum gibt es in der Südstadt noch ein Ehrenmal für Carl Peters?“, fragte der neue Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Andreas Markurth ( SPD) forderte, dass der Kolonialismus „systematisch“ in den Blick genommen werden sollte. Förste von der „Partei“ ist sich sicher: „Spätestens in fünf Jahren“ werde die Umbenennung der Walderseestraße „auf Zustimmung stoßen“.

