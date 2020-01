Umbenannt: Krammling-Jöhrens-Weg statt Wickopweg

Hannover

Ein Fuß- und Radweg in der Nordstadt trägt seit Donnerstag einen neuen Namen: Der gut 350 Meter lange Wickopweg heißt nun Doris-Krammling-Jöhrens-Weg. Der Verbindungsweg durch den Georgengarten nach Linden führt am Leinealtwasser vorbei, liegt zwischen der Dornröschenbrücke und der Nienburger Straße. Er wurde 1959 angelegt und nach dem Hochschulprofessor Walther Wickop (1890 in Köln geboren, 1957 in Hannover gestorben) benannt.

Wegen seiner engen Verbindung zum NS-System wurde die Änderung beschlossen. Der Architekt war kurz nach Hitlers Machtergreifung 1933 in die NSDAP eingetreten und hatte im Herbst des Jahres das „Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat“ mit unterzeichnet.

Von 1941 bis 1943 war Wickop Dekan der Fakultät für Bauwesen der TU, aus der später die Leibniz-Universität Hannover hervorging. Der wissenschaftliche Beirat der Stadt zur Überprüfung von Straßennamen kam im Herbst 2018 zu dem Schluss, dass Wickop für sein eigenes berufliches Fortkommen aktiv politisch Andersdenkenden und rassisch Verfolgten schadete.

Doris-Krammling-Jöhrens gründete mit Oskar Negt, Albert Ilien und Thomas Ziehe die Glockseeschule. Die ursprüngliche Schule entstand 1972 nahe des Weges im ehemaligen Gebäude des Fuhramtes am Glocksee. Die 1947 geborene Pädagogin führte mit ihren Mitgründern einen alternativen Ansatz ein, welcher in der Tradition der deutschen Reformpädagogik steht. Sie arbeitete bis 2009 als Lehrerin an der Schule und starb 2011.

Von Ralph Hübner