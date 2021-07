Straßenlaternen: Hannover rüstet auf LED-Technik um

Hannover

Schon jetzt sind 36 Prozent von Hannovers Straßenlaternen mit LED-Technik ausgestattet. Das spart Energie – und auch das Licht lässt sich sehr gezielter einsetzen als bei der zuvor genutzten Technik. Deshalb macht die Stadt Druck und will ihre Laternen schneller umrüsten als geplant. Bisher passierte das in der Regel nur, wenn diese ohnehin ausgetauscht werden mussten.

Der Bauausschuss hat am Mittwoch grünes Licht für ein 1,3 Millionen Euro teures Sonderprogramm gegeben, für das die Stadt mit rund 30 Prozent Zuschuss vom Bund rechnet. Aus Sicht der Verwaltung hat eine schnellere Umrüstung einige Vorteile. Bereits seit 2017 seien durch den Austausch von mittlerweile 19.000 Leuchten rund 30 Prozent Energie eingespart worden. Das ist nicht nur ein Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes, sondern schont auch die Kasse. Laut Stadt konnte auf diesem Wege der Anstieg der Strompreise „immerhin kompensiert werden“.

LED-Technik: Spart viel Strom – und besser für Insekten

3000 Laternen sollen von konventioneller auf LED-Technik umgerüstet werden. Im Schnitt rechnet die Stadt damit, dass auf diesem Wege 80 Prozent der bisher verbrauchten Energie eingespart werden kann, pro Jahr zusammengerechnet rund 630.000 Kilowattstunden. Die Technik bringt allerdings noch weitere Vorteile mit sich.

„Die LED-Lampen bringen das Licht auf den Punkt“, erklärte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Dadurch werde auch die Lichtverschmutzung reduziert. Auch Insekten sollen von der Umrüstung profitieren. Beim Einsatz von warm-weißen Licht werden weniger der Tiere von den Laternen angelockt. Außerdem geht die Stadt davon aus, dass die LED-Leuchten länger halten und damit auch der Wartungsaufwand sinkt.

Klagen über „schummriges Kneipenlicht“

Gerhard Wruck von den Hannoveranern beklagte allerdings, dass die modernen LED-Leuchten oft ein „schummriges Licht wie in einer Kneipe“ verursachten. Laut Baudezernent Vielhaber riefen diese ein „anderes Gefühl“ hervor, an das wir uns noch etwas gewöhnen müssten. Eine andere Atmosphäre entstehe auch dadurch, dass es weniger Streulicht gebe, das von den Fassaden der Häuser zurückgeworfen werde.

In Hannover ist der Energieversorger Enercity für Betrieb und Wartung der Straßenlaternen zuständig. 2017 hat die Stadt mit dem Unternehmen einen neuen Vertrag abgeschlossen, der bis 2036 läuft. Bis dahin will sie durch die Umrüstung auf LED-Technik noch einmal doppelt so viel Energie einsparen wie bisher.

Von Christian Bohnenkamp