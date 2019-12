Baustellen in Hannover: Hier wird 2020 gebuddelt

Hannover

Sperrungen, Umleitungen, Staus: Auch 2020 müssen sich Hannovers Autofahrer auf zahlreiche Baustellen einstellen. Besonders strapaziert wurden deren Nerven zuletzt im Bereich der Straße In der Rehre, die durch die Stadtteile Wettbergen und Oberricklingen verläuft.

Bis die Arbeiten dort abgeschlossen werden, müssen sich die Anwohner jedoch noch gedulden, die oft lange Umwege in Kauf nehmen mussten. Zwar soll der erste Bauabschnitt der 3,8 Millionen Euro teuren Straßensanierung im Juni abgeschlossen werden. Gleich im Anschluss folgt jedoch ein zweiter Bauabschnitt, der erst Anfang 2021 seinen Abschluss finden wird.

Drei Jahre Leitungsbau in der Weizenfeldstraße

Teuerstes Straßenbauprojekt der Stadt ist zurzeit allerdings der Umbau der Brabeckstraße in Kirchrode mit Gesamtkosten von 6,5 Millionen Euro, die im zweiten Bauabschnitt von Mitte 2020 bis Mitte 2021 vom Südschnellweg bis zum Großen Hillen erneuert wird. Teuer wird auch der geplante Leitungsbau in der Weizenfeldstraße ( Stöcken). 5,9 Millionen Euro wird der kosten und immerhin drei Jahre dauern – von Herbst 2020 bis Herbst 2023.

Umstritten: Der Umbau der Schmiedestraße in der Innenstadt. Die Politik wünscht sich dort einen separaten Radweg, die Stadt setzt auf Tempo 20. Quelle: Katrin Kutter

Um den rund zwei Millionen Euro teuren Umbau der Schmiedestraße wurde hitzig im Stadtbezirksrat Mitte gestritten. Das Gremium wünscht sich einen separaten Radweg. Die Stadt hingegen will nur die Fahrbahn verengen und Tempo 20 einführen, um den Verkehr zu entschleunigen. Außerdem sind zahlreiche Bäume und breite Bürgersteige geplant. Mitte 2020 will die Verwaltung mit dem Umbau zwischen Marstall und Seilwinderstraße beginnen, der Ende 2022 seinen Abschluss finden soll.

Wedekindstraße soll im September fertig werden

Viel diskutiert wurde auch der Umbau der Wedekindstraße ( Oststadt). Auch dort wünschte sich die Politik mehr Sicherheit und Platz für Radfahrer. Leitungsbau läuft dort schon seit 2018. Der 1,55 Millionen Euro teure Umbau selbst startete im Juli und soll laut Stadt im September 2020 seinen Abschluss finden.

Noch lange Baustelle bleibt die Hans-Böckler-Allee, die die Stadt im Bereich Pferdeturm wegen der neuen Conti-Zentrale umbaut. 3,2 Millionen Euro kostet das. Um Staus zu vermeiden, wird ein Rechtsabbieger erweitert. Außerdem gibt es einen zusätzlichen Beschleunigungsstreifen auf dem Messeschnellweg. Der Abschluss der Arbeiten ist für Mitte 2021 geplant.

Millionen für neue Radwege

Millionen will die Stadt auch in den Radverkehr investieren. Trotz der noch nicht endgültig geklärten Lage in der Kleefelder Straße, hält sie am Bau des Radschnellwegs Richtung Lehrte fest, der durch diese führen soll. Anwohner beklagen, dass die neuen Fahrradstraßen-Regelungen in der Kleefelder Straße zu gefährlich sind. Eigentlich war der Start der Bauarbeiten des vier Millionen Euro teuren Radschnellwegs schon für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant. In 2020 soll es aber losgehen mit dem Umbau, durch den Radfahrer deutlich schneller vorankommen sollen.

Schmal und unbequem: Der Radweg entlang der Straße Kugelfangtrift. Die Stadt will diesen für gut vier Millionen Euro auf Vordermann bringen. Quelle: Nancy Heusel

4,3 Millionen Euro lässt sich die Stadt den Umbau der Straße Kugelfangtrift zwischen Alter Flughafen und Langenforther Straße kosten. Die Mittel dafür stammen aus dem großen Straßenerneuerungsprogramm, das Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok auf den Weg gebracht hatte. Die Radwege an der Straße sind schmal und teilweise in schlechtem Zustand. Im Sommer soll der Umbau starten und Ende 2021 sein Ende finden.

Für 1,3 Millionen Euro sollen außerdem der Rad- und Gehweg am Wolfgang-Besemer-Ufer an der Ihme erneuert werden, 1,1 Millionen Euro investiert die Stadt in den Ausbau von Radwegen im Sahlkamp, zudem sollen Radwege an der Bornumer Straße und an der Badenstedter Straße erneuert werden.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp