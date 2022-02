Hannover

Nach der Auseinandersetzung mit NS-belasteten Namensgebern von Straßen will die Politik in Hannovers Rat die Kolonialzeit in den Blick nehmen. Auch zu diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte finden sich Spuren im Stadtbild, neben Straßennamen nehmen auch Denkmäler Bezug auf diese Zeit.

Die Fraktion „Die Partei & Volt“ will eine Anhörung von Experten und Betroffenen beantragen, die unter rassistischen Stereotypen leiden, die durch die Kolonialzeit geprägt wurden. Fahrt aufgenommen hat die Debatte durch die Gründung der Black-Lives-Matter-Bewegung im Jahr 2020. In England und Belgien stürzten Demonstranten Denkmäler. In der Museumslandschaft läuft die Debatte, ob Ausstellungsstücke aus ethnologischen Sammlungen an ihre Herkunftsländer zurückgegeben werden sollen.

Grün-Rot hat sich auf Einrichtung einer Kommission geeinigt

„Aus dieser kolonialen, nicht aufgearbeiteten Geschichte resultieren rassistische Ressentiments. Der deutsche Kolonialismus, der auch für Niedersachsen relevant war, bleibt bis heute häufig unerwähnt oder wird im Vergleich mit anderen ehemaligen Kolonialmächten kleingeredet“, kritisiert Joana Zahl, Sprecherin von „Partei & Volt“ im internationalen Ausschuss. Das könne „gefährlich werden, denn, wenn wir aufhören, unsere Vergangenheit aufzuarbeiten, laufen wir Gefahr, alte Fehler zu wiederholen“, warnt sie.

In Hannover soll der erste Schritt die Einrichtung einer Kommission sein, ähnlich dem Beirat, der die NS-Vergangenheit der Namensgeber hannoverscher Straßen intensiv beleuchtet hat. Wie Liam Harrold, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, berichtet, gibt es dazu auch bereits eine Vereinbarung im grün-roten Koalitionsvertrag. „Wir werden die Erinnerungskultur weiterentwickeln und hierbei den Blick über die Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur hinaus weiten“, heißt es darin. Laut Harrold verbirgt sich dahinter eben diese Kommission.

In den kommenden Monaten seien Gespräche mit Gruppen wie Black Lives Matter oder Decolonize Hannover aber auch afrikanischen Verbänden geplant, die Vertreter in das Gremium entsenden sollen. Wichtig sei aber auch, dass historisches Fachwissen in der Kommission vertreten sei, betont Harrold.

Umbenennungen: „Partei“ wirft SPD „schlechten Stil“ vor

Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) hat sich bereits für die Einrichtung einer solchen Kommission eingesetzt. Und auch Belgin Zaman, kulturpolitische Sprecherin der SPD, versichert: „Das ist ein Thema, das wir uns vorgenommen haben.“ Ziel sei, „einen roten Faden zu entwickeln“, wie mit schwierigen Kapiteln in der Geschichte umgegangen werden solle. Zaman will den Blick dabei nicht allein auf den Kolonialismus begrenzen und verhindern, dass „immer wieder neue Themen auftauchen“. Auch die Linken im Rat hatten sich bereits für eine Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit ausgesprochen.

Juli Klippert von der „Partei“ wirft der SPD jedoch „schlechten Stil“ vor, weil diese „hohen Anteil“ daran habe, dass es in vielen Bezirksräten nicht zur Umbenennung von Straßen gekommen ist, deren Namensgeber der Beirat als zu NS-belastet eingestuft hatte, um die Straßenschilder zu zieren.

Diese Spuren aus der Kolonialzeit finden sich in Hannover

Ob und in welchem Umfang Straßen mit Bezug zur Kolonialzeit umbenannt werden sollen, ist aktuell unklar und soll laut Grünen und SPD von den Empfehlungen der Kommission abhängen. 2021 war in einem ersten Anlauf die Umbenennung der Walderseestraße gescheitert. Der 1904 in Hannover verstorbene Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee war um 1900 Oberbefehlshaber einer multinationalen Kolonialtruppe, die in Peking den Boxeraufstand niedergeschlagen hatte. Waldersee selbst ordnete grausame Strafexpeditionen gegen Widerstandsnester der Aufständischen an. An ihn erinnert außerdem ein 1915 aufgestelltes Denkmal an der Eilenriede.

In Badenstedt nehmen Straßennamen eines ganzen Viertels Bezug auf die Kolonialzeit. Die Ostafrikastraße gibt es dort, den Safariweg und Savannenweg. Der Carl-Peters-Platz in der Südstadt ist bereits 1994 in Bertha-von-Suttner-Platz umbenannt worden. An Peters erinnert allerdings noch ein von den Nazis aufgestelltes Denkmal auf dem Platz. Er machte als Reichskommissar für das Kilimandscharogebiet durch besondere Grausamkeit auf sich aufmerksam. Die Todesstrafe wendete er weitgehend willkürlich an. Als er entdeckte, dass seine afrikanische Geliebte ein Verhältnis mit seinem Diener hatte, ließ er beide öffentlich aufhängen und ihre Heimatdörfer niederbrennen. Die Nationalsozialisten feierten ihn als Wegbereiter ihrer Ideologie.

