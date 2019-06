Runter vom Sofa, raus in die Natur: Das schönste Fitnessstudio im Sommer ist draußen! Personal Trainer Julian Wilstermann zeigt sechs Übungen, die alle wichtigen Muskelgruppen trainieren (und die man am besten in der angegebenen Reihenfolge absolviert). Sportsachen anziehen, Trinkflasche und Handtuch greifen, los geht’s.