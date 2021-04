Hannover

Kultschuhe der Marke Dr. Martens shoppen auf rund 100 Quadratmetern: Das geht ab sofort auch in Hannovers Innenstadt. In der Georgstraße 22 (ehemals Fossil) hat das britische Schuhlabel am Donnerstag einen Laden eröffnet – mitten in Zeiten der Corona-Pandemie.

„Dr. Martens bewegt sich in eine andere Richtung als viele andere Brands“, sagte Sprecherin Karina Klusen im NP-Gespräch. Für die Marke Dr. Martens sei der stationäre Handel auch in Zeiten von Online-Handel und Corona-Pandemie weiterhin wichtig. Deshalb wurden in diesem Monat nicht nur in Hannover, sondern beispielsweise auch in München zwei Stores eröffnet. Niedersachsenweit ist der Laden in der Georgstraße der erste Dr. Martens-Laden.

Der Kultschuh kommt nach Hannover: Ab sofort können Dr. Martens-Fans Schuhe und Accessoires in der Georgstraße shoppen. Quelle: Rainer Dröse

Das Ladendesign erinnert an die industriellen Wurzeln des ursprünglichen Arbeiterschuhs aus Großbritannien: Offene Ziegel- und Betonflächen, Industrielampen und eine Einrichtung aus geschweißtem Stahl laden zum Shoppen ein.

Industrielles Design, Streetart und jede Menge Schuhe: Der neue Laden in der Georgstraße lädt zum Stöbern ein. Quelle: Privat

Ein Graffiti des Streetart-Künstlers BeNeR1 aus Hannover erstreckt sich über eine komplette Wandseite im Kassenbereich: „Das unterstreicht die subkulturelle Komponente und die tiefe Verwurzlung der Marke in der Musik- und Subkultur“, erklärt Klusen.

Ein echtes Original feiert Geburtstag: Der sogenannte „1461 Schuh“ wurde erstmals 1961 produziert und wird auch 60 Jahre später im ursprünglichen Design vertrieben. Quelle: Rainer Droese

Um im Laden nach Schuhen und Accessoires im Laden schauen zu können, müssen die Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Das Ergebnis des Schnelltests darf nicht älter als 24 Stunden sein. Im Innenstadtbereich wurden zahlreiche Schnelltestzentren aufgebaut, um den Kunden einen möglichst einfachen und schnellen Weg zum negativen Corona-Test zu ermöglichen.

Ein richtiges Shopping-Erlebnis kann es jedoch nur geben, während die Inzidenz unter 150 ist. Nach drei aufeinanderfolgenden Tagen über der Inzidenz von 150 gibt es eine Übergangszeit von zwei Tagen.

Geöffnet ist der Dr. Martens-Laden von Montag bis Samstag von jeweils 11 bis 19 Uhr. Nach Ende der Corona-Maßnahmen soll der Laden regulär von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Von Sophie Peschke