Storchenbestand in der Region: Historischer Höchstwert

Hannover

Einen „historischen Höchstwert“ im Storchenbestand der Region Hannover hat Dr. Reinhard Löhmer, ehrenamtlicher Beauftragter für die Weißstorchbetreuung, in diesem Jahr ausgemacht. Waren im Vorjahr noch 89 Nester besetzt, so konnte sich der Experte diesjährig sogar über 102 Brutpaare in und um Hannover freuen. „Der vor allem im letzten Jahrzehnt zu beobachtende Zuwachs ist schon erstaunlich“, betont Löhmer. Zum Vergleich: Noch vor zehn Jahren gab es nur ein Viertel des gegenwärtigen Bestandes. 1988 war der Tiefststand bei den Regionsstörchen mit nur neun Paaren.

Bruterfolg etwas unter dem Mittelwert

Nachwuchs stellte sich bei 80 Paaren (2020: 66) ein. Sie werden am Ende der Saison 175 Junge aufgezogen haben (2020: 147). Mit einem Bruterfolg von 1,72 Junge pro alle Paare liegt das Ergebnis etwas unter dem langjährigen Mittel von 1,8. Es wäre sogar ein noch besserer Bruterfolg möglich gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hätte: „Für die Entwicklung der Frühgeschlüpften war das ‚Aprilwetter‘ bis Ende Mai deutlich zu kühl. Ende Juni/Anfang Juli förderte das feucht-warme Wetter die Aspergillose, eine tödliche Pilzinfektion im Atemsystem der Nestlinge“, erläutert Löhmer in seinem Jahresbericht.

