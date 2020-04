Stofftierjagd kommt an: Zahlreiche Tiere hängen bereits in Hannover

Hannover

Vor rund zwei Wochen hat die große Stofftierjagd in Hannover begonnen – mittlerweile hängen zahlreiche Tiere in der Innenstadt. Ela Windels und ihr Sohn Lenny Heins (12) hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Stofftiere in der Stadt aufzuhängen und andere zum Mitmachen zu animieren – ganz nach neuseeländischem Vorbild.

Hintergrund der Aktion: Die Tiere sollen den Menschen und vor allem den Kindern in Zeiten der Corona-Krise – in der Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schule und Kitas sowie gesperrte Spielplätze den Alltag beherrschen – ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Initiatoren freuen sich über großes Interesse

Und das kommt an: Bereits jetzt hängen in der ganzen Stadt rund 70 Tiere. „Wir freuen uns sehr, dass so viele mitmachen“, sagt Windels. Auch ihr Sohn ist von der positiven Resonanz total überrascht. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so schnell so viele Tiere aufgehängt werden.“

Der Pandabär hängt an der Friedenstraße im Zooviertel. Quelle: Hottmann

Erst am Wochenende haben Mutter und Sohn bei einer Radtour weitere Tiere aus einer großzügigen Spende einer Haushaltsauflösung aufgehängt. „Wir platzieren die Tiere gezielt, zum Beispiel an Spielplätzen oder Kirchen“, erklärt die Mutter. Schließlich sollen vor allem die Kinder die Tiere entdecken.

Vierjährige hängt Minion in der Südstadt auf

Mitmachen kann jeder: Einfach ein Stofftier schnappen und draußen aufhängen, ins Auto oder hinter die Fensterscheibe der Wohnung hängen und ein Foto machen. Unter dem Hashtag #stofftierjagd_hannover und mit Markierung auf die Seite stofftierjagd_hannover soll das Bild nach Möglichkeit bei Instagram hochgeladen werden.

Dieser kleine Bär wurde an der Brücke zum Lister Bad aufgehängt. Quelle: Hottmann

Das haben auch Chiara Rossi und ihre Tochter Emma (4) gemacht. „Ich habe die Aktion bei Instagram gesehen, da ich nach Inspirationen zur Beschäftigung gesucht habe“, erzählt die 39-Jährige. Ihr Kind war sofort begeistert. „Sie wollte unbedingt mitmachen.“ Nur die Auswahl des richtigen Kuscheltieres war nicht ganz so einfach. Am Ende sei es eine „demokratische Abstimmung“ gewesen und die Wahl fiel auf den Minion. „Meine Tochter war total glücklich, als wir das Kuscheltier aufgehängt haben, und wollte es sofort fotografieren.“

Emma hat mit ihrer Mutter einen Minion am Heinrich-Heine-Platz in der Südstadt aufgehängt. Quelle: Privat

„Ich finde die Idee einfach sehr schön. Die Kinder werden zum Rausgehen motiviert und haben ein bisschen Ablenkung“, sagt Rossi weiter. Seitdem sind die beiden regelmäßig zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf großer Stofftierjagd. Neugierig sucht das Mädchen dabei nach einem neuen Tier. „Letztens haben wir eins am Maschteich gefunden“, erzählt Rossi. Nur in der Südstadt würden noch nicht ganz so viele Tiere hängen. Das soll sich ändern. „Ich würde mir wünschen, dass noch ganz viele Leute mitmachen und die Straßen dekorieren“, so die Mutter.

Dieser Bär zaubert den Menschen in der Grahnstraße/Ecke Dragonerstraße ein Lächeln ins Gsicht. Quelle: Hottmann

Geklaute Tiere trüben die Stimmung

Doch neben der positiven Stimmung, gibt es auch enttäuschende Momente für die Initiatoren. „Leider sind manche Tiere schon wieder abgenommen oder geklaut worden“, sagt Windels. Lenny hat deswegen nur eine Bitte: „Ich wünsche mir einfach, dass die Tiere hängen bleiben und noch viel mehr Menschen mitmachen.“ Schließlich beobachtet er immer wieder, dass Leute stehen bleiben und kurz darauf mit einem Grinsen im Gesicht weitergehen. Und genau das ist doch das Ziel der Aktion.

Von Cecelia Spohn