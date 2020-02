Stöcken: Mann schubst Frau in sein Auto

Hannover

Was war da passiert? Zeugen haben am Dienstag beobachtet, wie ein Mann eine Frau an der Alten Stöckener Straße in sein Auto drängte. Zuvor waren die beiden in Streit geraten.

Das weiß die Polizei: Die Frau war gegen 12.15 Uhr die Alte Stöckener Straße zwischen den Einmündungen Lüssenhopstraße und Baumgartenstraße entlang gegangen, als sich der Mann mit seinem schwarzen BMW näherte und hupend auf sich aufmerksam machte. Er hielt an und die beiden, die sich offenbar kannten, begannen zu streiten. „Worum es dabei ging, ist unklar, da der Wortwechsel nicht auf Deutsch erfolgte“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Zeugen beobachteten, dass der Mann im weiteren Verlauf der Frau an den Haaren zog und sie in das Fahrzeug schubste. Sie riefen die Polizei, nachdem der Mann seinen Wagen schnell beschleunigt hatte und davongefahren war.

Verdacht der Freiheitsberaubung

Die Beamten konnten das Auto nicht mehr auffinden. Das Kennzeichen ist unbekannt. Jetzt bitten die Ermittler Zeugen, die möglicherweise weitere Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, sich zu melden. Der Mann soll laut Zeugen etwa 30 Jahre alt sein. Er hat eine schmale Statur. Seine dunklen Haare trägt er als Herren-Kurzhaarschnitt. Bekleidet war der Gesuchte mit schwarzer Jacke und Hose.

Die Frau ist ebenfalls circa 30 Jahre alt und schlank. Ihre langen dunkle Haare hatte sie zusammengebunden. Sie trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz und eine Hose. Gegen den Mann hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 zu melden.

Von Simon Polreich