Hannover

Er hat Welthits geschrieben, ist politisch engagiert und bleibt sich seit mehr als 40 Jahren treu: Mit den beliebtesten Songs seiner Karriere gibt der Musiker Sting im Juni und Juli Open-Air-Konzerte in Deutschland. Start der „My Songs“-Tour zum im Mai erschienenen gleichnamigen Album ist am Donnerstag die Expo Plaza in Hannover.

Der 67-jährige Brite wird - begleitet von einem elektrischen Rock-Ensemble - unter anderem „Englishman In New York“, „Fields of Gold“ und „Roxanne“ spielen. Insgesamt verkaufte der Sänger, Schauspieler und Autor mit seiner früheren Band The Police sowie als Solokünstler rund 100 Millionen Alben, wie der Konzertveranstalter Live Nation mitteilte.

Ist das Konzert ausverkauft?

Tickets für das Konzert von Sting gibt es noch an den NP-Ticketshops und der Tageskasse.

Wann kommt Sting auf die Bühne?

Der Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Veranstalter Hannover Concerts weist darauf hin, dass es wegen Sicherheitskontrollen zu Wartezeiten am Einlass kommen kann. Wie mittlerweile üblich, dürfen Handtaschen nicht größer als Din-A4-Format sein. Es gibt die Empfehlung, auf größere Taschen und Rucksäcke zu verzichten

Wie kommen Besucher zur Plaza?

Empfohlen wird mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen – die Stadtbahnen der Linien 6 und 16 Richtung Messe/Ost bis zur Endhaltestelle an der Expo-Plaza nutzen. Die Tickets gelten ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr am Folgetag als Fahrausweis im GVH.

Wird es regnen?

Nach den Voraussagen der Wetterdienste wird es heute nicht so sonnig wie gestern beim Kiss-Konzert und dichtere Wolken ziehen zwischenzeitlich auf, auch kann es über die Mittagszeit und gegen Nachmittag zu Regenschauern kommen. Mit 18 bis 20 Grad am Abend wird es aber angenehm und dann soll es auch trocken bleiben.

Von NP