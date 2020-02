Meist unter dem Grenzwert: Hannovers Luft wird immer sauberer

Hannover

Nach den vorläufigen Daten der Luftqualitätsüberwachung für 2019 für Hannover ist klar: Der Gehalt an schädlichem Stickstoffdioxid (NO2) in der Stadtluft geht weiter zurück, auch beim Feinstaub bleibt alles im grünen Bereich – Hannovers Luft war vergangenes Jahr die sauberste seit vielen Jahren.

Nur noch an einer von sechs der sogenannten Passivsammler-Messstationen (Röhrchen, in denen die Luftteile sich niederschlagen) wurde laut den Daten vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim im vergangenen Jahr der viel diskutierte Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten Demnach lag der Jahresmittelwert an der Friedrich-Ebert-Straße (Westschnellweg, B6) mit 43 Mikrogramm je Kubikmeter Luft über dem Grenzwert von 40.

Im Jahr 2018 lagen außer der Vahrenwalder Straße (damals 38, nun 36) die anderen drei verkehrsnahen Messstationen Bornumer Straße (damals 45, nun 39), Marienstraße (damals 45, nun: 40) und Friedrich-Ebert-Straße (damals: 47, nun 43) noch über dem Jahresgrenzwert. Am Lindener Berg (wohnbebauungsnah) wurde für 2019 ein Jahresmittelwert von 16 Mikrogramm gemessen.

Niedrigste Werte seit 2011

Damit sind die gemessenen NO2-Mittelwerte die niedrigsten im Stadtgebiet seit 2011. In Hildesheim geht man davon aus, dass die Validierung das sehr wahrscheinlich bestätigen wird.

Abwärtstrend I: Stickstoffdioxid, gemessen an der Vahrenwalder Straße in Hannover, Jahresmittel 2011 bis 2019 Quelle: fleischhauer

Der Stickstoffdioxid-Mittelwert für das Jahr 2019, gemessen an der „aktiven“ Überwachungsstation an der Göttinger Straße (B6, nahe Deister-Kreisel, misst elektronisch in Echtzeit), ergab für Stickstoffdioxid eine Belastung, die mit 39 Mikrogramm knapp unter dem Grenzwert liegt – in den beiden Vorjahren wurde jedes Mal der Grenzwert erreicht. In den Jahren 2003 bis 2005 lagen die Jahreswerte der Station an der B6 noch nahe 70 Mikrogramm.

Abwärtstrend II: Stickstoffdioxid, gemessen an der Bornumer Straße in Hannover, Jahresmittel 2011 bis 2019 Quelle: fleischhauer

Feinstaub : an Neujahr extrem

Beim Feinstaub „PM10“ (Teilchen bis 10 Mikrometer Größe) ist am 1. Januar dieses Jahres der Grenzwert von 50 Mikrogramm für das Tagesmittel an der B6 mit 197 Mikrogramm deutlich überschritten worden. Wohl eine Folge der Silvester-Neujahrsnacht, von der Experten annehmen, dass das Feuerwerk zu einer hohen Feinstaubbelastung führt, in Kombination mit der Wetterlage (es herrschte am Neujahrsmorgen teils extrem dichter Nebel in der Stadt). Im vergangenen Jahr gab es sechs Tage (Vorjahr: acht), an denen der Grenzwert in Hannover überschritten wurde (damals allerdings nicht an Neujahr). Erlaubt sind 35 Tage – das ist seit mehr als elf Jahren nicht mehr geschehen. Wohl mit eine Folge des hannoverschen „Luftreinhalteplans“ und der daraufhin im Jahr 2008 eingeführten „Umweltzone“.

Grenzwert sicher eingehalten

Andreas Hainsch, Luftqualitätsexperte beim Gewerbeaufsichtsamt, erklärt: „Der Grenzwert für den PM10-Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft wurde damit erneut sicher eingehalten. Auch der Grenzwert für die mittlere tägliche Belastung von maximal 35 Tagen im Kalenderjahr mit Tagesmittelwerten über 50 Mikrogramm je Kubikmeter wurde 2019 hier erneut sicher eingehalten.“ Das gelte auch für den Grenzwert der noch feineren (und damit leichter in das Atem- und Kreislaufsystem eindringenden) Feinstaubfraktion PM2,5.

Die Feinstaubbelastung in Hannover ist damit auf dem tiefsten Wert seit dem Jahr 2001 gelandet. 2003 betrug der Jahresmittelwert 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft – vergangenes Jahr waren es noch 19 (Vorjahr: 21).

Quellen von Feinstaub und Stickstoffoxiden

Feinstaub-Quellen sind überwiegend Emissionen etwa aus Kraftfahrzeugen, Kraft- und Fernheizwerken, Öfen (vor allem mit Holz befeuerte) und Heizungen, entstehen beim Umgang mit Schüttgut/Baustoffen.

Stickstoffoxide (NOx) entstehen bei Verbrennungsprozessen. Hauptquellen hierfür sind: Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen.

Am heftigsten diskutiert wurden zuletzt die Stickstoffdioxide und Fahrverbote. Aber: Feinstaubteilchen können bis in den Blutkreislauf des Menschen vordringen, gelten daher als gefährlicher.

Von Ralph Hübner