Schon wieder Backstein in Quaderform: Die CDU kritisiert den IHK-Neubau am Bischofsholer Damm. „Langweilig“ sei der, in Hannover entstehe nur noch „Einheitsbrei“. Die Gründe dafür sieht die Partei im Bauamt. Die SPD hingegen fordert die CDU auf, „mit offeneren Augen durch die Stadt zu gehen“.