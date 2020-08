Hannover

Der Verein Dignitas in Hannover hat die Arbeit wieder aufgenommen. Seit einem halben Jahr ist das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe vom Verfassungsgericht gekippt. Seitdem erreichen Dignitas in Deutschland wieder mehr Anfragen: Von Menschen, die zum assistierten Freitod Beratung wünschen. „Der Verein setzt das eindeutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts derzeit praktisch um“, sagt der Anwalt des Vereins. Dies schließe die Suche von Ärzten und Klinken, die Beratung von Mitgliedern und die Begleitung von Suiziden ein. „Wir bekommen viele, teils extreme Anfragen“. Manche Dignitas-Mitglieder, die schon lange auf das Urteil gewartet hatten, hätten direkt nach dem Beschluss mit Eile um Sterbehilfe gebeten: „Unter dem Gebot der freien Willensentscheidung und der Tatherrschaft ist eine Suizidassistenz auch schon in manchen Fällen geschehen“. Dies bedeutet, dass der Suizident, aus eigener, begründeter Motivation hinaus den Freitod wählt und diesen auch abschließend einleitet – ein Arzt dürfte ein tödliches Mittel so etwa an- aber nicht verabreichen.

Bei der Sterbehilfe prallen Rechtsgrundsätze aufeinander

Der Schutz des Lebens einerseits, die Selbstbestimmung andererseits: Bei der Sterbehilfe, moralisch-gesetzlicher Streitpunkt seit Jahrhunderten, prallen diese Rechtsgrundsätze aufeinander. Am 26. Februar 2020 sprach das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein weitreichendes Urteil: Das 2015 in Kraft getretene Verbot zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe wurde für verfassungswidrig erklärt.

Urteil der Bundesverfassungsgerichts lässt Sterbehilfe zu

„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht“, heißt es in den Leitsätzen des Urteils, „umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben“. Ein Verbot der geschäftsmäßigen Ermöglichung des Freitods durch Vereine und Ärzte mache „es Suizidwilligen faktisch unmöglich“ dieses Recht auch wahrzunehmen, schrieben die Karlsruher Richter – Paragraph 217 StGB sei mit dem autonomen Bürger, wie ihn die Verfassung versteht, also unvereinbar. „Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben (...) ein Ende zu setzen, ist (...) von Staat und Gesellschaft zu respektieren“.

Verunsicherung bei Patienten und Ärzten

Für den Schweizer Verein Dignitas waren Urteil und Begründung der Richter eine Bestätigung seiner Grundprinzipien. „Der Urteilsspruch war so eindeutig, dass der Verein wieder arbeiten kann“, sagt der anwaltliche Vertreter von Dignitas Deutschland. Seitens der Bundesregierung, der Ärztekammer und der Kirche sieht er aber Anstrengungen, die entsprechenden Urteile der höchsten Gerichte zu unterwandern: Das des Verfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, was 2017 entschied, den Zugang zu Betäubungsmitteln, die eine schmerzlose Selbsttötung ermöglichen, in Extremsituationen anzuordnen. „Es kann in einem Rechtsstaat nicht sein, dass ein Minister erklärt, das Urteil eines höchsten Gerichts interessiere ihn nicht“.

Gesundheitsminister Spahn „möchte das Urteil beseitigen“

Für den Verein stehe fest: „Herr Spahn möchte das Urteil beseitigen“. Mit der Ärztekammer und den Kirchen, so der Jurist weiter, suggerierte der Gesundheitsminister, dass es Ärzten verboten sei, beim Freitod zu assistieren – bei Patienten und Ärzten herrsche große Verunsicherung. „Das sind abenteuerliche Verhältnisse in einem Rechtsstaat“.

Bundesregierung erschwert Sterbehilfe

Die faktische Möglichkeit des assistierten Freitods, die das Urteil vom Februar unterstrich, wird vor allem durch das Verbot des Mittels Natriumpentobarbital eingeschränkt, welches in Deutschland auf der Liste der Betäubungsmittel steht. Die Bundesregierung weigert sich weiterhin, der Anordnung des Bundesverwaltungsgerichts nachzukommen und das Verbot in Ausnahmesituationen aufzuheben. Der Verein Dignitas befürchtet, dass die Bundesregierung nach dem verlorenen Rechtsstreit in höchster Instanz nun die praktischen Hürden zur Sterbehilfe – etwa die verpflichtende Anzahl Arzttermine, Theologengespräche und Psychologenbesuche – höher setze. Weitere Verfassungsbeschwerden würden dann aber folgen: „Sollte die Bundesregierung dann mit einem weiteren Gesetz beim Bundesverfassungsgericht scheitern“, sagt der Dignitas-Anwalt, „wäre das für sie eine Katastrophe“.

Von Lilean Buhl