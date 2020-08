Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil war in seinem Wahlkreis in Hannover auf Tour. Dabei nahm er sich auch die Zeit für ein Interview mit der NP.

Ein langer Tag in Ihrem Wahlkreis, was hat Sie besonders berührt?

Wenn ich an die 97-jährige Hertha Hedrich denke und daran, wie es ihr ergangen sein mag in der Quarantäne, dann geht mir das schon sehr unter die Haut. Es ist ein Dilemma, das richtige Maß für die alten Menschen zwischen deren Schutz und deren Lebensqualität zu finden. Solche Tage wie heute helfen mir aber auch, dass ich immer wieder geerdet werde, dass ich immer wieder mit der Nase auf die Dinge gestoßen werde, die die Menschen umtreiben. Ich brauche das.

Neben den alten Menschen waren die jungen Menschen sehr stark betroffen. Hätte man nicht mit mehr Fantasie agieren können, zum Beispiel ältere Schüler in leer stehenden Messehallen unterrichten können?

Wenn wir uns an die Situation Anfang März erinnern, standen wir am Rande einer Katastrophe und hatten keine Erfahrungen mit den Rezepten dagegen. Deswegen war die Notbremse in Form des Shutdowns damals auch unbedingt notwendig. Wobei der deutsche Shutdown ja um vieles milder war als der in anderen Ländern wie etwa in Griechenland oder Spanien. Im internationalen Vergleich haben wir es gut hingekriegt und Schul- und Kita-Schließungen gehörten leider nun einmal dazu. Man kann nicht eine ganze Gesellschaft herunterfahren und intensive Kontaktbereiche wie Schulen und Kitas außen vor lassen. Jetzt sind wir klüger, denken nicht mehr über allgemeine Shutdowns nach, sondern im Falle eines Falles über regionale Maßnahmen. Wir haben in den letzten Monaten viel dazu gelernt..

Wir haben nicht nur die Corona- sondern auch die Klimakrise. Da wurde etwa die Mobilitäts- statt Abwrackprämie gefordert. Kann man die Krisen nicht mit ähnlichen Lösungsansätzen bekämpfen?

Das glaube ich eher nicht. Klima und Infektionen, das sind doch noch zwei Paar Schuhe. Wir können versuchen, die Instrumente, die uns aus der wirtschaftlichen Krise heraushelfen sollen, so zu steuern, dass sie auch nachhaltig wirken. Aber etwa eine Mobilitätsprämie unter Pandemiegesichtspunkten begründen zu wollen, hielte ich für weit her geholt.

Man könnte Hilfen für Unternehmen an Nachhaltigkeit koppeln…

Vieles, was es jetzt schon an Regeln gibt, zwingt Unternehmen ohnehin dazu, sich anders zu verhalten. Investitionen gerade im Bereich der Automobilindustrie und Zulieferer sind bereits an ökologische Auflagen des Staates gebunden. Ein Unternehmen, das rein auf Verbrenner setzt, wird künftig Probleme bekommen. Aber es fällt mir schwer, einem kleinen Einzelhändler, der ums Überleben ringt, zu sagen: Ich helfe nur, wenn er seinen C02-Ausstoß um 30 Prozent reduziert. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir versuchen, Arbeitsplätze zu retten oder es nicht tun..

Sie möchten gern zurück zu Rot-Grün nach dieser Legislaturperiode. Zur Zeit sieht der Trend aber eher Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz. SPD-Bundeschefin Esken hat nun Rot-Rot-Grün ins Spiel gebracht. Wird Ihnen bei diese Farbspielen schwindlig?

Die SPD in Niedersachsen ist um ein einiges stärker als im Bund und wir werden uns anstrengen, auch nach der nächsten Wahl an der Spitze der Regierung zu stehen. Auch im Bund aber gilt: am Ende des Tages muss die SPD stark sein, damit sie ein begehrter Bündnispartner ist. Deswegen würde ich uns raten, mehr über unsere Pläne für die Zukunft als über irgendwelche anderen Themen zu reden. Dafür haben wir gestern mit der Nominierung von Olaf Scholz die Weichen gestellt.

Nehmen wir an, Sie sind in eine wichtige Talk Show eingeladen und dürfen nur mit einer Person diskutieren. Drei stehen zur Auswahl: Atilla Hildmann, Andreas Kalbitz, Oskar Lafontaine. Wen wählen Sie?

Die ersten beiden aus prinzipiellen Gründen nicht, weil ich Rechtsextremen kein Podium bieten würde. Dann schon lieber Oskar Lafontaine, aber auch nur mit begrenzter Freude.

Machen Ihnen eigentlich die Corona-Demos von Menschen, die von Diktatur reden, sich gelbe Sterne mit „ungeimpft“ anstecken und die Pandemie leugnen, Angst?

Angst nicht. Es ist leider so, dass es Menschen gibt, die wir rational einfach nicht erreichen können. Deswegen dürfen wir aber nicht nachlassen, diejenigen zu überzeugen, die wir noch erreichen können. Letztlich zeigen aber die Umfragen, das mehr als 90 Prozent der Bevölkerung die Lage ähnlich sehen wie ich. Das Virus ist das Problem, nicht die Maske.

Von Petra Rückerl