Hannover

Der Schaden trat kurz vor 16 Uhr an einem Stellwerk in Burgdorf auf. Die Fernsteuerung war ausgefallen, weshalb die Anlage nicht wie gewohnt aus Hannover, sondern direkt aus Burgdorf geregelt werden musste. Dafür musste die Anlage jedoch neu hochgefahren werden, was einige Zeit dauerte.

Erst um 17.40 Uhr ging das Stellwerk wieder in Betrieb. Bis dahin kam es zu massiven Einschränkungen im S-Bahnverkehr. Die Linien 6 und 7 sieben konnten nur zwischen Hannover und Lehrte fahren, die weitere Strecke ab und nach Celle mussten Fahrgäste in Ersatzbussen zurücklegen. Erst am Abend hatte sich der Fahrplantakt normalisiert.

Immer wieder Probleme mit S-Bahnlinien

In den vergangenen Wochen kam es wegen Stellwerks- und Schrankenproblemen immer wieder zu Behinderungen im S-Bahnverkehr. Insbesondere die Linien 6 und 7 waren betroffen.

Von api