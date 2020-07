Hannover

Corona macht alles anders – auch den Gedenktag für die verstorbene Drogenabhängige, der am Dienstag nicht nur in über 60 deutschen Städten, sondern auch im kleinen Rahmen im Stellwerk am Hauptbahnhof begangen wurde. 1988 hatten Angehörige den Gedenktag am 21. Juli ins Leben gerufen, seitdem wird er jährlich zelebriert.

Hannover trotzt dem bundesweiten Trend

Während die Zahl der Drogentoten bundesweit seit Jahren steigt, trotzt Hannover diesem Trend. Im vergangenen Jahr starben in der Landeshauptstadt neun Menschen an den Folgen ihrer Drogensucht, 2017 waren es noch zehn, in diesem Jahr verloren bereits sechs Menschen ihr Leben. Vikas Bapat, Leiter des 2017 eröffneten Stellwerks, erklärt sich die niedrige Zahl der Drogentoten in der Stadt so: „Wir sind der einzige Konsumraum für Drogenabhängige in Niedersachsen und haben es damit geschafft, dass wir im Städtevergleich die wenigsten Drogentoten haben. Es zeigt, dass unser Konzept wirkt.“

Ohne die Hilfseinrichtung, die der Suchthilfeträger Step betreibt, hätte es weitaus mehr Drogentote gegeben, sagt Vikas Bapat: „Wir hatten allein im vergangenen Jahr bei uns mehr als 60 Drogennotfälle. Abhängige, die nach einer Überdosis zum Beispiel einen Atemstillstand erlitten haben. Mindestens die Hälfte von ihnen wäre ohne unsere sofortige Hilfe woanders gestorben.“

Weniger Drogentote in Niedersachsen Während die Zahl der Drogentoten in Hannover seit Jahren im einstelligen Bereich liegt und tendenziell sinkt, sieht es bundesweit anders aus. Nach Angaben der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig gab es 2019 in Deutschland insgesamt 1398 Drogentote – ein Anstieg um 9,6 Prozent. In Niedersachsen starben 80 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 63 Jahren. Dort stagniere die Zahl seit Jahren auf hohem Niveau. Andrea Strodtmann von der Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtfragen bei der Diakonie in Niedersachsen warnte am Gedenktag vor den wachsenden Gefahren durch Amphetamine und synthetische Drogen. Bundesweit habe sich die Zahl der Toten dadurch in den vergangen fünf Jahren von 143 auf 268 nahezu verdoppelt. Doch immer noch sterben weitaus mehr Menschen an den Folgen legaler Substanzen, so Michael Cuypers von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen: „Bundesweit sterben jährlich mehr als 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens und mehr als 20.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums.“

Die Corona-Krise hat die prekäre Lage der 4000 bis 6000 Drogenabhängigen in der Region massiv verschärft. Wegen der Grenzkontrollen seien die Drogen knapp geworden, hatte Step-Geschäftsführer Serdar Saris bereits Ende April gewarnt. Die Verkäufer streckten immer häufiger die Drogen, trieben die Preise nach oben, doch die Suchtkranken hatten wegen der Kontaktbeschränkungen kaum Möglichkeiten, an Geld zu kommen.

Stellwerk selbst im Lockdown nur einen Tag geschlossen

Zahlreiche Hilfsangebote der Drogen- und Suchthilfe befanden sich zu Beginn der Pandemie im Lockdown. Das Stellwerk hatte lediglich einen Tag geschlossen, berichtet Bapat: „Denn uns fehlten Schutzmasken.“ Längst läuft die Hilfsarbeit hier wieder – jedoch im eingeschränkten Betrieb.

Doch nicht alles sei schlecht gewesen in der Corona-Zeit, betont Step-Sprecherin Stephanie Schünemann: „Durch das Virus sind Anliegen ins Laufen gebracht, die vorher undenkbar waren. Die Vergabe von Medikamenten an Suchtmittelabhängige wurde vereinfacht, Kontaktverbote aufgehoben, Schlafplätze eingerichtet und Essen finanziert. Aus den Vergessenen wurden für eine Weile Gewinner.“

Doch seitdem die Zahl der Neuinfektionen rasant zurückgeht, sei fast wieder alles wie vorher, bedauert Schünemann: „Dabei wären die Maßnahmen dauerhaft ein Gewinn für die Gesellschaft.“ Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Sucht, Drogen und Aids und dem Drogenbeauftragten der Stadt fordert Steps ein dauerhaftes, niedrigschwelliges Übernachtungsangebot für Wohnungslose, Tagesschlafplätze, deutlich mehr günstigen Wohnraum, und eine Substitutionsambulanz für Abhängige ohne Krankenversicherung. „Maßnahmen, die Geld kosten“, weiß Bapat. Doch es sind Maßnahmen, die am Ende über Leben und Tod entscheiden können.

Von Britta Lüers