Hannover

Mehr Klimaschutz bei VW zu Lasten von Arbeitsplätzen: VW-Chef Herbert Diess plant nach einem Bericht des „Handelsblatts“ den Abbau von etwa 30.000 Stellen in Deutschland. Heißt: Jede vierte Stelle soll in den kommenden Jahren wegfallen. Das soll Diess in einer Aufsichtsratssitzung im September geäußert haben. Hintergrund sei der Erhalt der Konkurrenzfähigkeit des Auto-Konzerns, heißt es. Beschäftigte bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) müssen sich aber keine Sorgen machen – am Standort Hannover gelte weiterhin die Jobgarantie bis einschließlich 2029, sagt ein Unternehmenssprecher.

„In Hannover hat die Jobgarantie bis einschließlich 2029 Bestand“, so der VWN-Sprecher. Derzeit arbeiten am Stammsitz Hannover etwa 13.000 Menschen, bis 2029 würden es „mehr als 10.000 Beschäftigte sein. Etwa 3000 Arbeitsplätze fallen in den kommenden Jahren weg, weil Stellen nicht wieder besetzt werden.“ So gut wie alle Jobs würden über Ruhestand oder Altersteilzeit abgebaut und dann durch Roboter, Software oder verbesserte Arbeitsprozesse ersetzt.

Digitalisierung bei VWN nimmt rasant zu

Vor Kurzem erst hatte VWN vermeldet, dass die Grundstruktur bei Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Montage erhalten bleibe, der Wandel durch Digitalisierung und Vernetzung aber auch dort groß sei. Während der Grad der Automatisierung beim T6 etwa noch bei gut 77 Prozent lag, sind es beim T7 Multivan bereits 93 Prozent, teilte das Unternehmen jüngst mit. Das Lackieren etwa erfolge inzwischen weitgehend automatisch.

Das Hauptwerk in Stöcken übernimmt im weltweiten Fabriknetz des Autokonzerns sogar eine Schlüsselrolle bei der Automatisierung. Aktuell finde dies bei der jüngsten Ausgabe des VW-Busses, dem T7 Multivan, und bei den finalen Vorbereitungen für den vollelektrischen ID.Buzz im kommenden Jahr statt. Der E-Bus soll auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des autonomen Fahrens spielen.

Von Andreas Voigt