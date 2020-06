Steinwüsten: Irrweg der Gartengestaltung

Insekten sterben, Oberflächen werden versiegelt – besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, keine Schottergärten anzulegen. Mit den nötigen Argumenten und zusätzlichem Personal will die Stadt Hannover nun einen neuen Weg gehen. Nicht ganz unproblematisch, denn die Stadt hat selbst einige Wüsten angelegt, meint NP-Redakteur Christian Bohnenkamp in seinem Kommentar.