Steintorplatz: Hingucker statt Zahnstocher

Hannover

Sage niemand, die Jury habe sich nichts getraut: Eine bis zu 25 Meter hohe Lichtsäule und Riesensonnenuhr soll künftig den Mittelpunkt von Hannovers Steintorplatz bilden. Sie hat sich ganz bewusst für einen der mutigsten der vorliegenden Landschaftsarchitekten-Entwürfe im Wettbewerb entschieden. Gut so. Denn nicht wenige hätten sich nach zunächst quälendem Streit und dann anderthalb Jahren Bürgerbeteiligung gefragt, was das denn alles sollte, wenn es danach doch wieder nur ziemlich ähnlich zu anderswo geworden wäre.

Geiz an falscher Stelle: Licht-Ufo überm Kröpcke

Den Mut sollten Stadt und Politik allerdings auch behalten, wenn es ihnen ganz konkret ans Portemonnaie geht. Wie Geiz an der falschen Stelle eine tolle Idee zur Lachnummer werden lassen kann, lässt sich am Kröpcke beobachten. Dort sollte einst ein „spektakuläres“ Licht-Ufo den Platz bescheinen und sogar weit über die Grenzen Hannovers für Gesprächsstoff sorgen. Unter Kostenzwängen schrumpfte das Vorhaben allerdings immer weiter zusammen – bis am Ende nicht nur eine etwas bessere Laterne landete. Die Lehre daraus: Manchmal geht es nicht ohne Klotzen. Das hat auch der Jury-Vorsitzende erkannt, der den Planern mit auf den Weg gab, „lieber 500.000 Euro mehr“ auszugeben – anstatt an falscher Stelle zu sparen. Damit aus dem 25 Meter hohen Hingucker nicht am Ende ein peinlicher Zahnstocher wird.

Von C. Bohnenkamp