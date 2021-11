Hannover

In einer Shisha-Bar in der Nähe des Steintors piept das Gerät der Polizeibeamten laut, das vor zu viel Kohlenmonoxid warnt. Die Apparatur der Einsatzleiterin zeigt einen Wert von 79, der Grenzwert liegt bei 30. „Warum läuft die Lüftungsanlage nicht?“, fragt die Einsatzleiterin, eine 31-jährige Polizeikommissarin den Betreiber. Mit vielen Gesten und Worten beteuert der Geschäftsführer der Bar seine Unschuld. „Ich habe es meinem Mitarbeiter hundertmal gesagt. Er hat einen Fehler gemacht.“

Es ist Sonnabend kurz vor 22 Uhr: Sieben Beamte sind in Zivil unterwegs. „Schwerpunktkontrolle Gewerbebetriebe“ lautet ihr Auftrag im Behördendeutsch. „Corona war der Starschuss für diese Form der Kontrolle“, erläutert Polizeioberkommissar Jan-Hendrik Benn (38).

Verdacht auf Steuerhinterziehung

Laut dröhnt ein Song durch die Shisha-Bar: „Einfach chillen. Wir hauen ab.“ Der Geschäftsführer, ein kleiner, schlanker Mann mit langem schwarzen Bart, muss sich nochmals erklärten. Die Polizei beschlagnahmt etwa ein Kilo Tabak. Das Kraut stammt aus vorbereiteten Tabakköpfen, ist also bereits in die Shisha-Pfeifen gestopft worden – das ist verboten. Die Ermittler können somit nicht sehen, woher der Tabak stammt. Der Verdacht auf Steuerhinterziehung steht im Raum.

Bei der Kontrolle der Gäste können zudem einige keinen Impfnachweis vorlegen. Außerdem stellt die Polizei Mängel beim Brandschutz fest, die Feuerlöscher funktionieren nicht. „Ich untersage Ihnen für heute Abend den Betrieb der Shisha-Bar“, sagt die Einsatzleiterin.

Das ist verboten: Die Tabakköpfe in der Shisha-Bar stehen gefüllt herum. Die Wirte sind verpflichtet, den Tabak am Tisch vor den Gästen in die Pfeifen zu stopfen. Diese Vorschrift gilt, um Steuerbetrug zu erschweren. Quelle: Frank Tunnat

Seit Längerem verstärkt die Polizei Hannover ihre Präsenz im Steintorviertel. Schwerpunktkontrollen und Präsenz, lautet die Taktik. Am Sonnabend waren insgesamt rund 40 Beamte rund um Hannovers Amüsierviertel im Einsatz. In der zweiten Shisha-Bar, die kontrolliert wird, ist der Wirt sehr kooperativ. Allerdings ist sein Laden rappelvoll, dicht an dicht sitzen Frauen und Männer beieinander – aufgehübscht für Sonnabendnacht. Doch in Shisha-Bars muss jeder zweite Platz frei bleiben. Der Wirt fällt aus allen Wolken: „Vor zehn Tagen war die Polizei da. Da hieß es: Ihr könnt bei 2 G den Laden voll belegen.“ Das würde auch für seine Bar gelten – wenn er denn auf den Tabakkonsum verzichten würde. Aber das will er nicht.

Wirt war nicht auf dem aktuellen Informationsstand

Die Einsatzleiterin erklärt ihm, dass sich seitdem die Infektionslage verschlimmert habe. „Sie sind verpflichtet, sich auf dem aktuellen Stand zu halten.“ Also werden Gäste vor der Tür abgewiesen. Eine junge Frau mit gigantischen Wimpern in einer weißen Kunstpelzjacke meint pikiert: „Wie bitte?“, als sie den Laden mit ihrer Freundin nicht betreten darf. Innerhalb weniger Minuten hat sich die Bar sichtbar geleert. Vor der Tür wartet mehr als ein Dutzend Gäste auf Einlass.

Sind auch alle geimpft oder genesen? Die Polizei kontrolliert Gäste in einer Shisha-Bar. Quelle: Frank Tunnat

Zumindest in Sachen Corona verläuft der Abend ruhig. Bis Einsatzende um vier Uhr nachts nehmen die Beamte nur fünf Verstöße gegen die Corona-Regeln auf. „Die Wirte halten sich an die 2-G-Regel“, sagt die Polizeikommissarin. Sicher liegt es auch daran, dass Partyfeiern in Zeiten der Pandemie nicht ist. Die Scholvinstraße ist um 23 Uhr vergleichsweise so besucht „wie am Dienstagabend“, wie eine Beamtin meint. Im Juli sah das noch anders aus. Da mussten drei Discos vorübergehend geschlossen werden. Reihenweise Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden registriert, Gäste ohne Testergebnisse und zu volle Läden, stellten die Polizisten fest.

Vor dem „Kiez-Club“ in der Scholvinstraße steht ein blauer Mercedes-Transporter. Im Laderaum wartet eine Frau mit Kopftuch und Schutzkleidung auf testwillige Menschen. „Das sieht verdächtig aus“, sagt die Einsatzleiterin. Die Kontrolle ergibt jedoch nichts Auffälliges.

Von Thomas Nagel