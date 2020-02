Nazis sollen Hund auf Afrikaner gehetzt haben – Opfer vergibt Angeklagtem

HANNOVER

Der eigentliche Hauptdarsteller war nicht im Amtsgerichtssaal 2283: Schäferhund-Rottweiler-Mischling „Booker“ (11). Er soll einen Ghanaer (61) am 30. Juni 2019 in den Oberschenkel gebissen haben. Marco S. (42) habe den Hund aus „ausländerfeindlicher Gesinnung“ auf das Opfer gehetzt, heißt es in der Anklage.

Nach dem ersten Prozesstag ist es fraglich, ob der Obdachlose wirklich wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden kann. Am Mittwoch bestritt der Angeklagte, „Booker“ auf den Schwarzafrikaner gehetzt zu haben. „Vielleicht wurde sein Aus-Ruf aufgrund seiner Alkoholisierung falsch verstanden“, erklärte sein Anwalt.

Hakenkreuz und Hitler-Gruß

Diese Einlassung sagt viel über das Milieu aus, in dem sich die Straftat vor dem McDonald’s am Steintor zugetragen hat. Marco S. hat 19 Vorstrafen und ist drogensüchtig. Im Bericht seiner Bewährungshelferin heißt es: Er nimmt gerne Drogen, und ist an einer Veränderung seiner Lebensumstände nicht interessiert. Er sitzt seit Ende November in U-Haft.

Als es zum Hundebiss kam, war S. in Begleitung von zwei Trinkkumpanen. Einer von ihnen lief mit nacktem Oberkörper und Hakenkreuz-Tattoo herum. Ihn konnte die Polizei nicht finden. Der zweite Kumpel (33) räumte ein, dass es einen „Hitler-Gruß und so“ gegenüber dem Opfer gegeben habe. Der Angeklagte habe den Mischling an einer Leine geführt. Aber der „ganz liebe Hund“ habe sicher nicht zugebissen. Er bezeichnete die Rasse als einen „Dackel-Mix“. Und er sei auch öfter ohne Maulkorb mit „Booker“ gegangen. Nach einer Beißerei mit einem anderen Hund gab es eine Maulkorb-Pflicht für den „Dackel-Mix“.

Opfer erscheint betrunken zur Verhandlung

Und überhaupt das Opfer: Er kam mit einer Alkoholfahne ins Gericht. Auf keine Frage antwortete er sachgemäß. Richterin Bianca Benack-Ziche hatte Schwierigkeiten, das Englisch des Mannes zu verstehen. So fragte sie nach, ob er vom „Dog“ (Hund) oder vom „Doctor“ spreche. Immer wieder meinte der 61-Jährige: „Ich vergebe.“ Zweimal drückte er dem Angeklagten die Hand.

Beide kennen sich von der Straße. Für ihn ist die Sache gegessen. Gab es Streit? Gab es ausländerfeindliche Beschimpfungen? Gab es ein Angriffskommando für den Hund? All das konnte der Zeuge nicht sagen.

Halter muss Hund abgeben

Ein Rettungssanitäter (36) sagte aus: „Ich habe ein Kommando gehört. Der Hund schnellte wie eine Waffe nach vorne und biss zu.“ Allerdings war der Zeuge ein paar Meter entfernt, und hat das Kommando-Wort nicht verstanden. Er hat nicht mal gesehen, wer den Hund an der Leine führte, oder ob „Booker“ von der Leine gelassen wurde. Der Sanitäter war vor Ort, um einen Drogensüchtigen medizinisch zu versorgen. Das spätere Opfer habe geholfen, ihm die Schaulustigen vom Hals zu halten.

Der Hund wurde seinem Halter (51) weggenommen. Am 14. Februar wird der Prozess fortgesetzt.

Von Thomas Nagel