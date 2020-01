Wie soll der Steintorplatz künftig aussehen? Jury entscheidet Ende Januar

Hannover

Nach jahrelangen Diskussionen, viel Streit und einer intensiven Bürgerbeteiligung soll in Kürze über die zukünftige Gestaltung von Hannovers Steintorplatz entschieden werden. Am 21. Januar (ab 19 Uhr) werden im Alten Rathaus die finalen Entwürfe der acht Architekturbüros vorgestellt, die am entscheidenden Wettbewerb teilgenommen haben. Schon am Tag danach soll darüber dann eine Expertenjury entscheiden und den Siegerentwurf küren.

In der Jury selbst wird es laut Stadt zwar keine Bürgerbeteiligung geben. Sie setzt sich aus Fachleuten und Politik zusammen. Allerdings wird das Preisgericht im Alten Rathaus vertreten sein, wo der Hamburger Architekt Uwe Drost zunächst die Entwürfe der Architekturbüros in einer Präsentation vorstellen wird. Die Büros selbst dürfen das nicht, weil die strengen Vorgaben des Architektenwettbewerbs vorsehen, dass dieser anonymisiert über die Bühne gehen muss.

Jury soll Bürger-Anregungen berücksichtigen

Zu den Entwürfen wiederum sollen die Bürger ihre Meinung sagen können – und diese Anmerkungen sollen am Tag darauf auch von der Jury berücksichtigt werden. Auf diesem Wege soll sichergestellt werden, dass weiterhin die Meinung der Bürger berücksichtigt wird. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Berliner Büro Urban Catalyst, das bereits die Bürgerbeteiligung im Vorfeld des Wettbewerbs begleitet hat. Die acht Entwürfe zum Steintorplatz sollen auch im Alten Rathaus ausgestellt werden. Auch an den Stellwänden sollen die Bürger Anmerkungen machen können, die Urban Catalyst ebenfalls an das Preisgericht weitergeben wird.

Stadtbaurat Uwe Bodemann beim Gespräch mit Bürgern am Steintorplatz. Quelle: Christian Behrens

Bereits im September waren in der Christuskirche Zwischenentwürfe vorgestellt worden. Sämtliche Besucher mussten Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen. Bildaufnahmen von den Ideen durften nicht gemacht werden. Auch das wegen der Vorgaben des Wettbewerbs.

Steintor: Viele Interessen müssen unter einen Hut

Damals zeichnete sich bereits ab, dass es gar nicht so leicht sein würde, die vielfältigen Ansprüche der Bürger an den neuen Steintorplatz in einen Entwurf zu gießen. Die einen wollten viel Grün, die anderen vor allem große Flächen für Sport und Veranstaltungen. Außerdem sollten Radfahrer und Fußgänger besser voneinander getrennt werden, weil es bisher zwischen diesen Gruppen immer wieder zu Konflikten in dem Bereich kommt.

Die acht Büros mit dem Schwerpunkt Landschaftsarchitektur hatten den Auftrag, für all das möglichst gute Lösungen zu finden. Mit dabei waren vier Büros aus Berlin und jeweils ein Büro aus Rotterdam, aus Dänemark, aus München und aus Hannover. Bewusst waren auch zwei junge Büros ausgewählt worden, deren Gründung noch nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Auch sie sollten die Chance bekommen, frische Ideen in den Wettbewerb einzubringen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp