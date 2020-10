Steintor Hannover: So gefährlich ist der Kiez für die Anwohner

Hannover

Elmar Pfeiffer (Name von der Redaktion geändert) wohnt seit 60 Jahren in seiner Wohnung Am Marstall (Mitte). Obwohl der 89-Jährige in einem Amüsierviertel lebt, fühlte er sich dort jahrzehntelang wohl und sicher. Doch inzwischen hat sich die Lage im Steintor-Viertel geändert: Der Rentner wurde innerhalb von acht Tagen gleich zweimal Zielscheibe von Ganoven – tagsüber und mitten vor seiner Haustür. Vorfälle, die zeigen, dass die Kriminalität am Steintor längst eine neue Qualität erreicht hat.

Messerstechereien, Prostituierte, die offensiv ihre Dienste am Marstall anbieten, und Drogendealer, die ganz unverhohlen ihren schmutzigen Geschäften nachgehen: „So schlimm wie es jetzt hier ist, war es früher nicht“, sagt der Rentner. Leichte Mädchen, die gab es auch früher schon. „Aber die standen da und waren nicht aggressiv“, erinnert sich der 89-Jährige. Wenn es Stress gab, habe sich das meist in den Etablissements abgespielt. „Und die Rocker, die haben uns nie was getan. Die waren für uns auf den Straßen gar nicht präsent“, meint Pfeiffer.

Zwei Übergriffe innerhalb von acht Tagen

Seit diesem Sommer hat das Sicherheitsgefühl des 89-Jährigen stark gelitten. Gleich zweimal wurde der Senior zur Zielscheibe von Kriminellen. Es war an einem Nachmittag im August: Der Rentner kam vom Einkaufen nach Hause, seine beiden Taschen hingen rechts und links am Rollator. Der 89-Jährige bugsierte seine Gehhilfe gerade die Stufe an der Hauseingangstür hoch, als von der Seite plötzlich ein Unbekannter nach dem Rollator grapschte und ihn anhievte.

Tatort Hausflur: Hier wollte ein unbekannter Ganove Elmar Pfeiffer das Portemonnaie wegreißen. Quelle: Mahrholz

Den 89-Jährigen zog der Täter gleich mit in den Hausflur. Dann wollte er, dass der Senior ihm eine 50-Cent-Münze wechselt. Der hilfsbereite Pfeiffer zückte sein Portemonnaie, gab dem Unbekannten zwei 20-Cent-Stücke und eine Zehn-Cent-Münze. Anschließend wollte der Kriminelle weitere 20 Cent getauscht haben. Und plötzlich griff der Täter nach der Geldbörse des Rentners.

Geistesgegenwärtig hielt Pfeiffer sein Portemonnaie fest – und begann, laut und energisch zu schreien: „Jetzt ist Schluss! Raus!“ Daraufhin rannte der Täter weg.

Täter greift von hinten an

Die gleiche Situation acht Tage später: Wieder kam Pfeiffer nachmittags vom Einkaufen, wieder stand er vor der Stufe am Hauseingang, wieder wollte er seinen Rollator ins Treppenhaus bringen. Völlig unverhofft wurde er diesmal von hinten von einem Unbekannten überfallen. Der Täter umklammerte den Rentner fest mit beiden Armen. Geistesgegenwärtig winkelte der Rentner seine Ellenbogen an und schlug sie mit aller Kraft nach hinten. Wieder schrie der 89-Jährige laut: „Mach‘ bloß, dass du wegkommst!“

Offenbar hatte der Angreifer nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet: Tatsächlich ließ er von Pfeiffer ab und flüchtete.

Den Wechselgeld-Betrüger kann der Senior vage beschreiben, den zweiten Täter gar nicht: Er stand ja nur hinter ihm. Die Polizei hat Pfeiffer in beiden Fällen nicht verständigt – aus Rücksicht auf die Beamten: „Die haben doch sowieso schon so viel zu tun“, meint er. Das stimmt zwar, dennoch bittet Sprecher Martin Richter Opfer von Straftaten grundsätzlich Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Zwei Überfälle auf Anwohner

Pfeiffer ist nicht der einzige Anwohner im Steintorviertel, der in diesem Jahr von Kriminellen ins Visier genommen wurde. Die Polizei weiß von zwei ähnlichen Fällen.

Laut Richter war am Morgen des 26. Juli ein 93-jähriger Mann am Marstall Opfer eines Räubers geworden. Dem Rentner wurde eine Tasche entrissen. Bereits am 3. Januar war eine Frau (70) überfallen worden. Sie wurde von einem Unbekannten am Johann-Trollmann-Weg zu Boden gerissen. Anschließend nahm der Täter ihr mit Gewalt die Handtasche weg.

Selbstverteidigung mit Gehstock

Bei Elmar Pfeiffer haben die beiden Übergriffe Eindruck hinterlassen: „Selbst wenn man nur den Müll rausbringt, muss man fürchten, dass man belästigt wird“, sagt er. Wenn er zum Einkaufen geht, rüstet der Rentner nun auf: Er nimmt zum Einkaufen den Gehstock mit. Den braucht er zwar nicht zur Fortbewegung, aber: „Damit werde ich mich verteidigen“, verspricht der 89-Jährige.

