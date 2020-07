Hannover

Einsatz im Steintor: Die Polizei in Hannover hat wieder Prostituierte bei der Arbeit erwischt. Dabei ist es den Damen des horizontalen Gewerbes wegen der Corona-Pandemie weiterhin untersagt, ihre Dienste anzubieten.

Beamte des Kommissariats Mitte haben am Wochenende unter anderem den Straßenstrich und Gastronomie-Betriebe kontrolliert. Bereits am Donnerstag hatten die Polizisten 13 Platzverweise erteilt und zwei Prostituierte in Gewahrsam genommen.

Prostituierte steigen zu Freiern ins Auto

So entdeckten die Beamten am Donnerstag vermehrt Prostituierte, die ihre Dienste unter anderem im Bereich der Brüderstraße anboten und zu Freiern ins Auto stiegen. Die Polizisten erteilten zunächst Platzverweise. An offenbar wartende Kunden richteten die Einsatzkräfte so genannte Gefährder-Ansprachen.

Kurz darauf trafen die Polizisten eine der Frauen erneut in der Lützowstraße – und wieder bot sie dort ihre Dienste an. Die Prostituierte wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Zwei Bars im Visier

Auch in Lokalen floriert trotz Corona offenbar wieder das horizontale Gewerbe. Die Beamten fanden Hinreise, dass es in zwei Bars an der Reuterstraße und Am Marstall verbotenen Prostitutionsbetrieb gab. Es folgten auch hier Gefährder-Ansprachen und Platzverweise. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Insgesamt durchsuchten die Beamten von Donnerstagabend bis Freitagmorgen vier Personen, erteilten 13 Platzverweise, nahmen zwei Personen in Gewahrsam und eine Person vorläufig fest. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet – unter anderem wegen unerlaubter Prostitution und dem Verdacht des Betreibens einer Prostitutionsstätte.

Straßenprostitution geht weiter

Am Wochenende gingen die Damen dennoch weiter ihrer Arbeit nach. Am Freitag- und Sonnabendabend ertappten Polizisten Prostituierte im Bereich der Brüderstraße und der Herschelstraße. Für die Frauen gab es wieder Gefährder-Ansprachen und Platzverweise.

Insgesamt wurden am Freitag und Sonnabend 53 Platzverweise ausgesprochen und elf Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Neben der verbotenen Prostitution stellte die Polizei auch mehrere Drogendelikte in Steintor fest.

Von Britta Mahrholz