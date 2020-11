Hannover

Das Steintor bleibt auch in Corona-Zeiten ein Brennpunkt. Es gibt Drogenhandel, Prostitution und Gewalt – Anwohner fühlen sich unsicher, klagen über Lärm. Der Bezirksrat Mitte fordert von Stadt, Innenministerium und Polizei die Einrichtung einer Polizeistation am Steintor.

Es könne auch eine „sehr kleine Station“ sein, sagte SPD-Fraktionschef Michael Sandow. Wichtig wäre, dass sie „durchgehend besetzt“ sei. Die Opfer von Straftaten müssten sich „irgendwohin wenden können“, so Sandow. Auch FDP-Mann Wilfried Engelke fand unterstützte dem Vorstoß. Die SPD schlug vor, dass die Wache an der Reitwallstraße entstehen sollte. Dort will die hannoversche Immobilienfirma Schramm & Schoen den bisherigen Komplex mit der Spielhalle abreißen und ein Hotel mit bis zu neun Geschossen bauen. Das Projekt stand jetzt im Bezirksrat auf der Tagesordnung. Und die SPD würde im Erdgeschoss des neuen Gebäudes gerne die Polizeistation sehen. Die CDU hielt wenig von dem Vorschlag. Die Reitwallstraße sei „ein bisschen weit weg“ vom Marstall, wo es besonders viele Probleme gibt, kritisierte ihr Fraktionschef Martin Hoffmann.

Anzeige

Die öffentliche Toilette am Marstall. Quelle: Schaarschmidt

Polizei hält nichts von fester Wache am Steintor

Der Vorstoß im Bezirksrat ist nicht der erste Versuch, am Steintor eine Wache zu etablieren. Auch die Stadt Hannover setzte sich beim Land und bei der Polizei lange dafür ein, diese im Neubau am östlichen Rand des Marstalls einzurichten. Allerdings vergeblich. Die Polizei lehnte das Vorhaben ab. Aus ihrer Sicht wären durch die Dauerpräsenz am Platz unnötig Kräfte gebunden, die sie lieber flexibel als Streifen einsetzen möchte, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

2011 hatte die Polizei schon einmal eine Wache am Marstall eingerichtet. Sie ließ ihre Beamten in einem Container am Platz Dienst schieben. Doch schon bald nahm sie wieder Abstand von diesem Konzept.

Ärger um 250.000 Euro teures Marstall-Klo

Für regelmäßigen Ärger auf dem Platz sorgt auch die öffentliche Toilette, die die Stadt im Rahmen des Marstall-Umbaus dort aufgestellt hat. Rund 250.000 Euro hat diese inklusive Fundament- und Leitungsarbeiten gekostet. Sie verfügt sogar über eine thermostatisch geregelte Fußbodenheizung. Aus Sicht der CDU kein Wunder, dass in dem Klo Prostituierte ihre Dienste anbieten, Süchtige Drogen konsumieren und Obdachlose übernachten. Sie hakte deshalb im Bezirksrat Mitte nach und wollte Details zu der Toilettenanlage wissen.

Die Stadt verteidigte die Anschaffung. Die Fußbodenheizung etwa schalte sich erst bei Frost ein. Sie soll verhindern, dass die Leitungen einfrieren. Ziel sei zudem eine Konstruktion gewesen, die möglich sicher vor Vandalismus ist. Ein üblicher Heizkörper würde aus ihrer Sicht „permanent beschädigt“. Die Kosten der Fußbodenheizung hätten bei rund 4000 Euro gelegen.

Stadt: Schließung der Toilette würde Probleme nur verlagern

Auch die Stadt sieht Probleme rund um das Klo. Diese bestünden allerdings nicht, weil es diese öffentliche Toilettenanlage gibt, sondern „weil dort komplexe soziale Herausforderungen bestehen“, erklärte die Verwaltung. Würde die Toilette geschlossen, verlagerten sich „die Probleme in die Hauseingänge und Hausflure der dort lebenden Menschen“, warnt die Stadt.

Zusammen mit dem Betreiber Ströer und der Polizei seien bei einem Termin im Juni eine Reihe von Maßnahmen beschlossen worden, um die Lage an der Toilettenanlage zu verbessern. Diese werde aktuell zwei bis dreimal täglich gesäubert. Polizei und ihr Ordnungsdienst kontrollieren laut Stadt regelmäßig. Der Ordnungsdienst hat sogar Schlüssel für die Toilette bekommen, um diese im Verdachtsfall öffnen zu können, wenn sich Personen darin dem auch nach Aufforderung verweigern sollten. Nach Einschätzung der Stadt ist die Corona-Pandemie ein „ein deutlicher Treiber“ der Problematik. Es gebe dafür „keine einfachen Lösungen“.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp