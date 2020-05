Haus und Grund wirft Politik zu wenig Kontrolle bei Müllgebühren vor

Hannover

Warum ist die Abfallentsorgung in Hannover die teuerste im Vergleich aller Landeshauptstädte? Lässt sich nicht verhindern, dass die Wohnnebenkosten in Stadt und Umland so explodieren wie kaum woanders bundesweit? Eine Studie des Steuerzahlerbundes, exklusiv in der NP vorgestellt, wirft Fragen auf – und sorgt für Empörung. „Offenbar kann der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha machen, was er will“, schimpft Rainer Beckmann, Chef des Vereins Haus und Grundeigentum. „Da fehlt die politische Kontrolle.“

Die Studie des Steuerzahlerbundes ergibt, dass die Abfallgebühren Preistreiberin Nummer 1 bei den hannoverschen Wohnnebenkosten sind. Schon 2016 hatten sie mit 302,76 Euro Hannover die „rote Laterne“ eingebracht. Inzwischen sind sie bei einer wöchentlichen Leerung einer 60-Liter-Tonne in städtischer Randlage auf 389,88 Euro geklettert. In München zahlt man mit 159,12 Euro nicht mal die Hälfte.

Anzeige

„Das ist unglaublich“, findet Beckmann. Die für Region und Stadt einheitliche Gebührenkalkulation rechtfertige den Preisanstieg nicht. Gegenüber 2016 sei die Gebühr um 87 Euro oder fast 30 Prozent in die Höhe geschnellt. Und den unerträglichen Streit über Sack und Tonne sei jeder nach Jahren satt.

Weitere NP+ Artikel

Kritik auch an der CDU

„Die Politik muss endlich eine Position finden, die dem Bürger hilft“, so der Chef der Hauseigentümer-Lobby. Der CDU-Politiker lässt bei diesem Thema kein gutes Haar auch an seiner Partei: „Im Wahlkampf forderte die noch, mit steigenden Müllgebühren müsse Schluss ein. Und in der GroKo stimmt sie dann dafür.“

„Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha hat ein Kostenproblem“, sagt auch Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler. Geschäftsführer Thomas Schwarz müsse eigentlich eisern sparen. „Aber da passiert nichts –und zwar schon seit Jahren.“

Aha-Sprecher Stefan Altmeyer argumentiert, die Abfallgebühren in München, Bremen oder Berlin ließen sich nicht mit denen Hannovers vergleichen: „Ein reiner Großstädtevergleich zeigt nicht die strukturellen Nachteile auf, die man bei der Abfuhr im ländlichen Bereich hat. So ist der Aufwand der Müllabfuhr in der Stadt Hannover, da es hier eine dichte Siedlungsstruktur gibt, geringer als im Umland. Die Müllabfuhr in der Stadt hat kürzere Wege, was Zeit und den Einsatz von Arbeitsmaterial spart.“

Sehr viel kostenloser Service

Zu berücksichtigen sei beim Vergleich auch, was Aha an kostenlosem Service biete: „Sperrmüllabholung, 54 Grüngutannahmestellen, 620 Wertstoffinseln, Tannenbaumabholung, Abfallberatung und das bundesweit dichteste Netz von 21 Wertstoffhöfen. Die 21 Wertstoffhöfe sind ganzjährig an fünf Wochentagen mit 35,5 Stunden je Woche geöffnet. Für die Abgabe von Grünabfällen stehen in der Region neben den Wertstoffhöfen noch 54 landwirtschaftliche Grüngutannahmestellen zur Verfügung.“

Für die Anlieferung von Abfällen werde keine gesonderte Gebühr erhoben. Die Annahme von E-Schrott und Sondermüll auf den Wertstoffhöfen sei ebenfalls kostenfrei. Auch die Papiertonne könne kostenlos bei aha bestellt werden. Der Aha-Sprecher: „Allein die in der Region Hannover mit den vorgenannten Einrichtungen verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf rund 37 Millionen Euro jährlich.“ Dazu kämen 100 Millionen Euro an Rückstellung „für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien“.

Unterstützung bekommt aha vom Verband kommunaler Unternehmen ( VKU). Da heißt es, wer Entgelte vergleiche, der vergleiche Äpfel mit Birnen. Die Höhe der Abwasser- oder Abfallgebühren sei von Region zu Region verschieden, weil unterschiedliche Leistungen und Standorte zu berücksichtigen seien. Der „typische Kunde“, auf den Preisvergleiche abzielten, sehe in der Realität in jedem Versorgungsgebiet anders aus. Einige Kommunen böten zudem eine preiswerte oder sogar kostenlose Abholung von Sperrmüll an - solche Leistungen seien in die Gebühren eingepreist.

Lesen Sie auch

Von Vera König