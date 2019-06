Hannover

Es kann alles sehr schnell gehen und schon wird die monatliche Miete zum Albtraum. Der letzte Ausweg sind dann häufig die Schuldnerberatungen der Diakonie, Caritas und der Arbeiterwohlfahrt (AWO). So wie auch für eine arbeitslose Frau. Nach der Trennung von ihrem Partner blieb sie alleine in der gemeinsamen Drei-Zimmer-Wohnung zurück. Die komplette Miete von rund 600 Euro wollte das Jobcenter aber nicht länger zahlen. Das Problem: Weil sie bei der Schufa gemeldete Schulden besaß, fand sie auch keine kleinere Wohnung für sich. „Es gibt zu wenige günstige Wohnungen in Hannover. Und mit einem negativen Schufa-Eintrag ist man heutzutage chancenlos“, sagt Matthias Wenzel vom Caritasverband.

Alleinerziehende Frauen besonders betroffen

Das Jobcenter zahlte ihr schließlich nur noch die Mietobergrenze von 388 Euro. Den Rest musste die Frau aus ihrem Regelsatz berappen. „Sie hatte nur noch 190 Euro im Monat für Essen, Lebensmittel und alles andere, was man so im Leben braucht“, sagt Wenzel. Das Schicksal der Frau sei in der Stadt längst kein Einzelfall mehr. Zwischen zehn und 20 Prozent der jährlich rund 3000 Personen, die sich bei der Schuldnerberatung der Wohlfahrtsverbände in Hannover melden, haben Mietschulden. Auf dieses Problem wiesen die Diakonie, Caritas und AWO am Dienstag in der Innenstadt hin.

„Wir haben in Hannover zu wenig Sozialwohnungen. Das hat man vor einigen Jahren falsch eingeschätzt und das muss die Gesellschaft nun ausbaden“, sagt Diakoniepastor Reiner Müller-Brandes. So habe es in der Stadt 2008 noch 20.600 Sozialwohnungen gegeben, im vergangenen Jahr waren es nur noch knapp 18.000. „Jedes Jahr verlieren wir Sozialwohnungen“, warnt Müller-Brandes. Besonders alleinerziehende Frauen seien von den steigenden Mieten betroffen. Sie zahlten teilweise bis zu 50 Prozent ihres Nettoeinkommens nur für ihre Wohnung.

Wohlfahrtsverbände wollen mehr Sozialwohnungen in Hannover

Birgit Hellwig von der AWO berichtet vom Fall einer älteren Frau. Sie hat vor einiger Zeit ihren Mann verloren und lebt deshalb alleine in der Wohnung. „Sie hat nur eine Mini-Rente von 460 Euro bekommen. Damit konnte sie die Miete niemals bezahlen“, sagt Hellwig. Und schon häuften sich die Schulden. Die Beratungsstelle der AWO schickte sie zum Sozialamt. Nun bekommt sie immerhin für ein halbes Jahr Grundsicherung ausgezahlt. Allerdings muss auch sie sich um eine neue, kleinere Wohnung bemühen – mit 77 Jahren.

Häufig seien es Trennungen, der Jobverlust oder der Tod des Ehepartners, der Menschen unerwartet in die Mietschuldenfalle treiben. Andere würden von Inkasso-Unternehmen derart unter Druck gesetzt, das sie ausgerechnet an der Miete sparten. „Für sie ist der Wohnungsmarkt aufgrund der steigenden Mieten wie leer gefegt“, sagt Wenzel. Für eine 30 Quadratmeter große Wohnung habe man in Hannover 2011 noch 7,62 Euro für den Quadratmeter gezahlt. Im vergangenen Jahr waren es bereits 11,15 Euro.

„Wir brauche mehr kleine und bezahlbare Sozialwohnungen aus kommunaler Hand“, sagt Müller-Brandes. So könnten auch Menschen in finanziell schwierigen Situationen ein Dach über den Kopf leisten – und sich ein neues Leben aufbauen, ganz ohne Schulden.

Von Sascha Priesemann