Steigende Mieten in Hannover: Vermieterverein wirbt um Verständnis

Hannover

Der Mietspiegel der Stadt Hannover verzeichnet den stärksten Anstieg seit seiner Erstauflage im Jahr 2011. Seit 2019 ist die darin ausgewiesene ortsübliche Vergleichsmiete von 6,91 Euro pro Quadratmeter auf 7,84 Euro geklettert. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. „Überraschend kam das für uns nicht“, räumt Mady Beißner ein, Geschäftsführerin des Vereins Haus & Grundeigentum in Hannover, in dem sich rund 12.ooo private Vermieter zusammengeschlossen haben.

Sie hält den Anstieg für „völlig normal“. Nach wie vor sei es so, dass die Deutschen in der Regel rund ein Drittel ihres Einkommens für die Miete ausgäben, daran habe sich „nichts geändert“. Vor allem die privaten Vermieter seien „extrem moderat bei ihren Mieterhöhungen“.

Nicht nur Vermieter sollen für Klimaschutz zahlen

„Maßgeblich“ hätten die steigenden Mieten „mit den Klimaschutzzielen zu tun, die sich unsere Gesellschaft gesetzt hat“, sagt Beißner. Auch sie hält den Klimaschutz für „wichtig“. Allerdings müssten die Kosten dafür sowohl von Vermietern als auch von Mietern getragen werden.

Oft sei die Sichtweise „zu kurz“. Zwar führten energetische Sanierungen dazu, dass sich die Mieten erhöhen, weil die Vermieter jährlich bis zu acht Prozent der Kosten der Maßnahme darauf aufschlagen dürfen. Allerdings werde dabei oft nicht beachtet, dass dadurch die Nebenkosten reduziert oder zumindest Steigerungen bei den Energiekosten ausgeglichen würden.

Vermieter sehen sich „ganz klar beschränkt“ bei Erhöhungen

Randolph Fries, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes in Hannover, hatte angesichts der stark steigenden Mieten davor gewarnt, dass der „soziale Frieden in Gefahr“ sei und einen bundesweiten Mietenstopp gefordert. Haus & Grundeigentum-Geschäftsführerin Beißner hält das „für absolut übertrieben“. Der Wohnungsmarkt sei schon jetzt „kein freier Markt“. Die Vermieter seien „ganz klar beschränkt“, bis zu welchem Punkt sie die Miete erhöhen dürfen.

Dabei spielt der Mietspiegel eine wichtige Rolle. Er setzt sozusagen den Rahmen für Mieterhöhungen. Bei bestehenden Mietverträgen kann der Vermieter eine Anhebung auf die Vergleichsmiete verlangen, sofern er nicht bereits in den vergangenen drei Jahren die Miete um bis zu 15 Prozent erhöht hat. Bei Neuvermietungen darf er bis zu zehn Prozent aufschlagen. „Da ist also schon eine Bremse drin“, sagt Beißner.

Dass ein Mietspiegel aufgestellt wird, begrüßt sie ausdrücklich. „Er dient der Rechtssicherheit“, erklärt Beißner. Dass der Berichtszeitraum laut Vorgaben des Bundes von vier auf sechs Jahre ausgedehnt wurde und damit auch mehr ältere und somit niedrigere Mieterhöhungen und Neuvermietungen berücksichtigt wurden, hält die Geschäftsführerin für akzeptabel. „Damit konnten wir leben“, versichert sie.

Von Christian Bohnenkamp