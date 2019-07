Hannover

Wie können Stadtteile wie die Nordstadt und ihre Bewohner vor steigenden Mieten geschützt werden? Bezirksbürgermeisterin Edeltraut-Inge Geschke denkt über einen Milieuschutz als Lösung nach und plant dazu demnächst eine Anhörung im Bezirksrat. „Vorbilder gibt es bereits in Berlin und Hamburg“, sagt Geschke. Ziel der Milieuschutz-Satzungen ist es die typische Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem Gebiet zu erhalten.

Parteikollege Lars Kelich, baupolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, findet die Idee gut. „Wir sollten uns den Milieuschutz nochmal genauer ansehen“, rät er. Allerdings dürfe Hannover dabei nicht die Fehler anderer Städten wiederholen. „Die Satzung muss rechtssicher und verbindlich sein“, stellt Kelich klar.

Auf dem Gelände der früheren Landesfrauenklinik in der Nordstadt entstehen Luxuswohnungen wie diese hier. Quelle: BPD Immobilienentwicklung GmbH

Felix Semper ( CDU) hält nichts vom Milieuschutz. „Das hört sich gut an, es hat in Berlin bislang aber leider auch nichts gebracht.“ Der Baupolitiker wünscht sich stattdessen eine Kapitalerhöhung für die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova. Diese könnte mit politischen Auftrag Wohnungen kaufen und so verhindern, dass diese an dubiose Investoren geht. Eine andere Möglichkeit wäre ein Vorverkaufsrecht für die Stadt, die so die Wohnungen und Grundstücke an städtische Töchter und oder Genossenschaften weiter veräußern könnten. „Es gibt verschiedene Instrumente über die wir vor dem Milieuschutz nachdenken können“, sagt Semper.

Ist der Mietpreisspiegel ausreichend?

Belit Onay, der grüne Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, ist ebenfalls für ein systematisches Vorverkaufsrechts der Stadt. „Wohnen darf kein Luxus sein. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht an den Rand gedrängt werden“, sagt er. Wie angespannt die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei, zeigten etwa die Proteste in der Nordstadt. Für solche stark nachgefragten Quartiere könne er sich vorstellen mit strikten Auflagen zu arbeiten, um eine Zweckentfremdung des Wohnraums für gewerbliche Zwecke oder spekulativen Leerstand zu verhindern.

Lesen Sie hier: Das sind die teuersten Wohnungen in Hannover

Wilfried Engelke ( FDP) ist überzeugt, dass ein Milieuschutz der Weiterentwicklung einer Stadt eher hinderlich ist. „Der Mietpreisspiegel ist völlig ausreichend“, sagt er. Diesen könnten beide Seiten – also Mieter und Vermieter – einsehen. Betroffene könnten sich so gegen Mietwucher wehren, indem sie etwa klagten.

Das sagen die OB-Kandidaten zum Thema Wohnraum

Von Sascha Priesemann