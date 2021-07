Hannover

Das Infektionsgeschehen in der Region entwickelt sich weiter in die falsche Richtung. Erstmals seit Anfang Juni kletterte der Inzidenzwert am Dienstag über die 20er-Marke auf 23. Drei Viertel Großteil der aktuellen Fallzahlen führt die Region auf Ausbrüche in Clubs, Discotheken und privaten Feiern zurück. Mehr als 3000 Menschen mussten deshalb in Quarantäne geschickt werden. Die Dunkelziffer der Quarantänepflichtigen dürfte sogar noch höher liegen, weil unvollständige Besucherdaten die Nachverfolgung erschweren.

Party ohne Maske und Abstand. Mit der Öffnung von Clubs und Discotheken war Niedersachsen Anfang Juni als eines der ersten Länder vorgeprescht und hatte dafür nicht überall Zuspruch bekommen. Bei einer Inzidenz unterhalb von 10 sollte einzig ein negativer Schnelltest die Sicherheit der Veranstaltungen garantieren. Nun zeigt sich, wie anfällig das Konzept ist. In mehreren Clubs und Discotheken kam es Hannover jüngst zu Corona-Ausbrüchen. Am 10. Juli hat in der Dax-Bierbörse eine später positiv getestete Besucherin aus dem Landkreis Schaumburg eine Massen-Quarantäne ausgelöst. Noch ist unklar, wie viele Infektionen der Fall nach sich zieht. Die Ergebnisse der Fallermittlung sprechen jedenfalls dafür, dass die Frau trotz des negativen Schnelltests schon zum Zeitpunkt des Besuchs infiziert war. „Dem Indexfall konnten wir bislang noch zweite weitere positive Fälle zuordnen“, bestätigt Sprecher Borschel.

Neben der Dax-Bierbörse an der Hamburger Allee sind noch weitere Clubs und Discotheken betroffen, unter anderem das Palo Palo am Raschplatz. Die Region selbst nennt zwar keine Namen, spricht aber von „knapp einem Dutzend Lokalitäten“, auf die aktuell drei Viertel aller Infektion in der Region direkt oder indirekt zurückgehen. „Die Feiern haben zu Zeitpunkten stattgefunden, als die Inzidenz derartige Feiern in geschlossenen Räumen noch zugelassen hat. Ob dennoch gegen Auflagen verstoßen worden ist, ist noch in Klärung“, so Borschel.

Falsche Namen in Kontaktdaten

Aus den betroffenen Partys resultieren bislang mehr als 3000 Kontaktpersonen, die in Quarantäne gesetzt werden müssen und aus denen sich auch noch Folgeinfektionen ergeben können. „Es infizieren sich grundlegend derzeit vor allen Dingen Menschen unter 30 Jahren, also junge und mobile Menschen. Allerdings steht zu befürchten, dass das Infektionsgeschehen auch in andere Bereiche hineinragt“, erklärt der Regionssprecher.

Umso wichtiger sei es, dass Kontaktdaten digital und vollständig in Lokalitäten hinterlassen werden. Doch genau das sei in den betroffenen Fällen nicht immer geschehen. Obwohl es mittlerweile mehrere App-Lösungen gibt, müssen sich die Fallermittler des Gesundheitsamtes teils immer noch durch Papierbögen kämpfen, in denen dann auch noch Fantasienamen auftauchen. „Micky Maus ist weder originell noch besonders witzig“, bemerkte Regionspräsident Hauke Jagau bereits am Freitag in einer Videobotschaft. Seine klare Ansage an die Betreiber: „Wenn das wiederholt vorkommt, hätte das zur Folge, dass die Orte ganz schnell nicht mehr am Markt wären.“

Von André Pichiri