Hannover

Nicht lange reden – handeln! Regionspräsident Steffen Krach (SPD) prescht vor. Wie die NP erfuhr, will der 42-Jährige schon am Montag einen Impfgipfel für die Region Hannover zusammenrufen. In einer Videokonferenz sollen Vertreter von Region, Land, Krankenhäusern, Apotheken und Ärzten neue Wege suchen, um möglichst viele Menschen sowohl zu einer Erst- und Zweitimpfung als auch zu einer Boosterimpfung zu bewegen“.

„Es ist jetzt wichtig, alles zu mobilisieren, was wir in der Region Hannover haben“, sagte Krach auf NP-Anfrage zu der Einladung. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um die Impfquote zu erhöhen.“ Gemeint sind die Ärztekammer Niedersachsen über sämtliche Kliniken bis hin zur Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

„Als die Inzidenzen im Sommer auf einem sehr niedrigen Stand waren und sich die Impfquoten noch stetig nach oben bewegt haben, hatten wir wohl alle gemeinsam die Hoffnung, dass auch ein Ende der Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglich sein wird“, stellt Krach in dem Schreiben fest. „Leider müssen wir nun insbesondere beim Blick auf die Inzidenzzahlen feststellen, dass die vierte Welle der Corona-Pandemie uns erneut vor große Herausforderungen stellt.“

„Pandemie ist keine Privatsache“

Im NP-Interview war der Verwaltungschef, der im November sein Amt angetreten hat, noch deutlicher geworden. Die Pandemie sei keine Privatsache, sagte er. „Diese Verantwortungslosigkeit der Ungeimpften geht mir gehörig auf den Senkel. Eine Pandemie ist eben keine Privatsache. Ungeimpfte werden nun in den kommenden Wochen und Monaten die Intensivstationen massenhaft belegen, und dafür wird es wieder Absagen von anderen notwendigen Operationen geben müssen.“

Um die Impfquote deutlich zu steigern, hat die Region die Zahl mobiler Impfteams aufgestockt. In Hannover sind Impfungen möglich ohne Voranmeldung zwischen 9 und 16 Uhr im Gesundheitsamt in der Weinstraße 2-3, in Neustadt von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, in der Marktstraße 32, in Burgdorf von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, in der Marktstraße 55, in Laatzen von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr im Leine-Center und in Hemmingen von Mittwoch bis Freitag, 10 bis 16 Uhr am Rathausplatz 1. Darüber hinaus wird zwischen Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr in der Mensa der Leibniz Universität Hannover, Callinstraße 23, geimpft.

Virologin: „So kann es gehen“

Für diese Ausweitung der Angebote in der Region gibt es Lob auch aus der Wissenschaft. „So kann es gehen“, kommentiert Professorin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Krachs Kurs. Die Grünen-Europaabgeordnete Katrin Langensiepen versichert, sie werde für die bei ihr erst im Dezember mögliche Boosterimpfung gern und geduldig Schlange stehen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht ist Schlange stehen dann gar nicht mehr nötig. Der Impfgipfel soll auch kreative Ideen für bessere Rahmenbedingungen bringen. Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, wird auch ein Zeitplan vorgesehen.

Von Vera König