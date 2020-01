Steckt „Calenberger Bande“ hinter Neonazi-Anschlägen?

Hannover

Brandanschlag auf das Haus einer kurdischen Familie in Bornum, Verwüstung einer leerstehenden Unterkunft für Flüchtlinge in Empelde, Brandanschlag auf das Haus eines jüdischen Paares in Hemmingen – steckt dahinter eine Neonazi-Organisation „Calenberger Bande“? Die Polizei ermittelt; „aus taktischen Erwägungen“ führt sie das nicht weiter aus. Auf einer Antifa-Medienplattform aber werden seit Dienstagnacht die Namen der angeblichen Bandenmitglieder genannt, drei mit Wohnsitz Hannover.

Schon im November 2018 gab es erste rassistische Farbschmierereien in Ronnenberg. „Moslems töten“, „Islam¿ Nein!“’ und „Kanacken raus“ hatten Unbekannte an die Fassade der KGS-Sporthalle gesprüht. Im Mai 2019 machte der Brandanschlag in Hemmingen Schlagzeilen; die Fußmatte vor der Tür eines Hauses war angezündet worden. In Ronnenberg und Gehrden rief im September 2019 die „Calenberger Bande“ mit Flugblättern zu Aktionen auf.

Von Vera König