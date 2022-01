Hannover

Eigentlich bleiben vielen Autofahrerinnen und Autofahrern in Hannover und im Umland nur noch wenige Tage, um ihre Führerscheine umzutauschen. Allerdings gibt es in den Führerscheinstellen von Landeshauptstadt und Region, die für alle Umlandkommunen zuständig ist, einen Stau. Beispielsweise müssen in Hannover bis zum 19. Januar eigentlich noch rund 25.000 Führerscheine umgetauscht werden. Das sei aber keinesfalls zu schaffen, heißt es im Rathaus.

Führerscheine sollen in der EU einheitlich sein

Grund dafür ist ein Gesetz für einheitliche Gutscheine innerhalb der EU, die auch fälschungssicher sein sollen. Im vergangenen Jahr und noch bis zum 19. Januar sollen die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ihren „alten Lappen“ aus Papier gegen einen neuen Plastikführerschein im Scheckkartenformat eintauschen. Dieser Stufenplan soll eigentlich eine Überlastung und lange Wartezeiten bei den Behörden vermeiden. Allerdings gibt es bundesweit erhebliche Wartezeiten.

Bei der Stadt Hannover beträgt die Wartezeit auf einen Termin zum Umtausch in den Bürgerämtern derzeit sieben bis acht Wochen, berichtet Sprecher Udo Möller. Die Termine in der Führerscheinstelle sind komplett ausgebucht, die Verwaltung arbeite an einer Aufstockung der Kapazitäten. Im vergangenen Jahr sind rund 5200 Führerscheine umgetauscht worden. Das ist nach Angaben von Möller die dreifache Menge der Vorjahre.

Mitarbeiter im Gesundheitsamt eingesetzt

Ähnlich ist die Situation bei der Region Hannover, die für den Umtausch der Führerscheine der Umlandbewohner zuständig ist. Dort sind für die Jahrgänge 1953 bis 1958 fast 32.000 Führerscheine registriert, berichtet Sprecherin Christina Kreutz. Seit Einführung der Kartenführerscheine im Jahr 2019 seien rund 16.500 Führerscheine umgestellt worden, wie viele Kartenführerscheine an Inhaber aus den Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958 gegangen sind, kann die Region nicht sagen.

Wegen der absehbaren Mehrarbeit seien zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt worden, berichtet die Sprecherin. Allerdings seien wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich auch Mitarbeiter ins Gesundheitsamt abgezogen worden. Ein weiteres Problem: Im vergangenen Jahr seien fast die Hälfte der Anträge in den letzten drei Monaten gestellt worden. Um den Stau abzuarbeiten hatte die Region zusätzliche Öffnungszeiten an den Sonnabenden angeboten.

Besserung der Situation ist nicht in Sicht

Vorerst ist auch nicht damit zu rechnen, dass sie die Lage bessert. Denn bis zum 19. Januar 2023 müssen dann die Jahrgänge 1959 bis 1964 ihre alten Papierführerscheine in Plastikkarten eintauschen. Das sind allein in Hannover rund 38.000 Führerscheine.

Stadt und Region geben aber Entwarnung für all diejenigen, die die Umtausch nicht bis zum 19. Januar dieses Jahres fristgerecht schaffen. Autofahrerinnen und Autofahrer mit einem Papierführerschein besitzen weiterhin eine Fahrerlaubnis. Zwar müssen diejenigen, die bei einer Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis dabei haben, 10 Euro zahlen, das Verwarngeld haben die Verkehrsminister der Länder aber erst einmal bis zum 19. Juli ausgesetzt.

Persönlicher Besuch wird empfohlen

Der Umtausch ist am einfachsten bei einem persönlichen Besuch der zuständigen Führerscheinstelle von Landeshauptstadt oder Region. Dann kann der alte „Lappen“ auch als Erinnerung behalten werden. Der neue Führerschein wird von der Bundesdruckerei direkt nach Hause geschickt, der neue Führerschein kostet dann eine Gebühr in Höhe von 30,39 Euro. Nötig sind der alte Fährerschein, der Personalausweis und ein biometrisches Passbild. Diejenigen, deren Papierführerschein in einer anderen Stadt oder in einem anderen Landkreis ausgestellt wurde, als am derzeitigen Wohnort, müssen bei der ausstellenden Behörde eine sogenannte Karteikartenabschrift beantragen.

Bewohner der Landeshauptstadt können den Umtausch bei der Fahrerlaubnisbehörde am Schützenplatz oder in einem der Bürgerbüros beantragen, dafür muss bei hannover.de ein Termin gebucht werden. Telefonisch ist die Fahrerlaubnisbehörde unter (05 11) 16 84 07 06 zu erreichen. Umlandbewohner sollten im Bürgerbüro der Region unter onlinetermine.hannit.de/regionhannover/ einen Termin buchen. Am Mittwoch gab es dort ab Mitte Februar freie Termine. Am dem 10. Januar ist die Führerscheinstelle unter (05 11) 61 62 17 44 telefonisch erreichbar.

Von Mathias Klein