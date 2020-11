„Stattreisen“ bietet Stadtführungen als Unterricht unter freiem Himmel

Hannover

Häufiges Lüften im Unterricht ist inzwischen ganz normal. Der Unterricht komplett an der frischen Luft eher nicht. Bis jetzt. Der Verein „Stattreisen“ bietet ab sofort Schulklassen an, ihren Unterricht nach draußen zu verlegen. Stadtführungen für Schülergruppen gelten nämlich als Unterricht – so der Kunstgriff.

Die regulären Stadtführungen des Vereins „Stattreisen“ dürfen derzeit zwar nicht stattfinden, Gruppenangebote für Schulklassen jedoch schon. Zur Auswahl stehen für Kinder ab 6 Jahren eine Expedition durch die Eilenriede, eine Stadterkundung in Hannover ab dem 3. Schuljahr sowie weitere unterhaltsame Bildungsangebote des gemeinnützigen Vereins.

Angebote auch für Oberstufen-Schüler

„Besonders jetzt, wo Ausflüge ins Theater, Weihnachtsfeiern und andere Kulturerlebnisse ausfallen müssen, sind unsere Angebote eine echte Alternative. Bei unseren Touren werden die Lerninhalte anschaulich und erlebbar vermittelt, gleichzeitig hat die Klasse Spaß miteinander. Natürlich achten unsere Stadtführer dabei auf die Abstands- und Hygieneregeln“, sagt Stattreisen-Sprecherin Marta Kawka.

Auch Schüler aus der Mittel- und Oberstufe finden im Stattreisen-Programm Ergänzungen für ihre Fächer, etwa in Geschichte, Politik, Kunst oder Religion. Sie können zum Beispiel erfahren, wie es sich in Hannover während der Nazi-Zeit gelebt hat oder welche Glaubensstätten in der Landeshauptstadt wichtig waren.

Alle Stadtführungen, Preise und weitere Informationen sind nachzulesen auf: www.stattreisen-hannover.de.

Von Simon Polreich