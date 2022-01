Statt Helau und Alaaf gibts einen Piks: Narrhalla jetzt Impfzentrum

Hannover

Einst strömten die Ricklinger in die Konrad-Hänisch-Straße 3b, um sich im Astoria-Kino Filme anzuschauen, später hatte hier eine Tanzschule ihren Spiegelsaal. Seit 2002 ist im Herzen des Stadtteils die „Narrhalla“, das Gesangs- und Tanzzentrum der Lindener Narren – auch die Karnevalseröffnung am 11.11. wird dort gefeiert. Zum 20-jährigen Geburtstag dient die Narrhalla seit Freitag der Gesundheit, statt Jecken sollen nun Impfwillige kommen. „Die Veranstaltungen der Session mussten wir coronabedingt leider absagen“, erklärte Narren-Präsident Martin Argendorf, „nun machen wir die Narrhalla zum Impfzentrum, um die Pandemie möglichst schnell hinter uns zu lassen.“

Ab sofort gibt’s in Abstimmung mit der Region Hannover und der Johanniter Unfall Hilfe als professionellem Partner dreimal die Woche einen Piks in den Arm: jeden Freitag (und am Weiberfastnachts-Donnerstag) von 18 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags von 11.11 bis 18 Uhr.

200 Impfungen in vier Stunden möglich

Vier Impfteams mit jeweils einem Arzt sind vor Ort, das Impfzentrum ist offen für Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, Anmeldung oder Terminreservierung ist nicht erforderlich, binnen vier Stunden sind bis zu 200 Impfungen möglich. „Die Johanniter stellen das Fachpersonal, wir genügend Helfer, die eine angenehme Atmosphäre schaffen sollen“, berichtet Narren-Sprecherin Dinah Wicke, so lockerten das Eröffnungsbild mit Regionspräsident Steffen Krach und Bezirksbürgermeister Andreas Markurth vier Gardemädchen auf.

Erster Impfling aus Männerballett

Als erster Impfling ging ein Aktiver aus dem Männerballett (seit 15 Jahren) und dem Elferrat (seit sieben Jahren) vorneweg: Ingo Zimmermann, eigentlich Firmenkundenberater der Hannoverschen Volksbank, zog seine blaue Anzugjacke aus, legte seine Narrenkappe weg und empfing die Boosterung.

„Bitter, dass der Schwung der Narren jetzt noch vor der Premiere so jäh gestoppt wurde“, sagte Markurth, „aber toll, dass sie genau diesen Schwung jetzt für spontane Hilfe einsetzen. Genau in der Ecke fehlt unserem Bezirk auch ein Impfzentrum.“ Regionspräsident Krach „hätte auch gerne so richtig Karneval gefeiert. Es ist aber großartig, dass sich die Lindener Narren entschlossen haben, dieses Karnevalsimpfen anzubieten. Diese Aktion steht exemplarisch für die Kreativität zahlreicher Organisationen in der Region. Ob im Capitol, im Zoo, im Kino oder beim Karneval, überall wird geimpft. Das ist klasse und der beste Weg aus der Pandemie.“

Von Christoph Dannowski