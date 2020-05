Statt Demo auf der Straße: Radio-Kundgebung beschallt die Straßen

Hannover

Trotz der Corona-Pandemie demonstrieren – das wollte in diesem Jahr auch das „Bündnis für einen kämpferischen 1. Mai“ und rief zu einer Radio-Kundgebung auf. Interessierte waren aufgerufen, um 13 Uhr den Sender „Radio Flora“ einzustellen, ihre Lautsprecher auf den Balkon oder an das Fenster zu stellen und die Umgebung dadurch mit politischen Reden und anderen kreativen Beiträgen des Senders zu beschallen – ähnlich einer Demo auf der Straße.

Annika Camiruaga aus Linden ließ sich das nicht zweimal sagen. Bereits zwei Minuten vor dem offiziellen Beginn stellte sie zwei Lautsprecher auf den Balkon, ein Dritter kam ans Schlafzimmerfenster. Damit soll der Hinterhof beschallt werden. „Eigentlich wäre ich heute auf die Straße gegangen, aber das ist eben derzeit nicht möglich“, erklärt die 30-Jährige ihre Teilnahme. „Ich möchte damit auf den 1. Mai aufmerksam machen. Denn es ist nicht nur irgendein Feiertag, sondern einer mit Bedeutung.“

Riesige Boxen rund um die Lutherkirche

Vor allem in der Corona-Zeit geht es ihr darum, auf die Situation in anderen Ländern aufmerksam zu machen. „In Chile ist derzeit genau das Gegenteil der Fall. Die Wirtschaft steht dort höher als die Gesundheit und die Menschen müssen in jedem Fall zur Arbeit gehen.“ Die Menschen sollten darüber nachdenken, was für ein „Privileg wir derzeit in Deutschland“ haben, so Camiruaga.

An der Lutherkirche (Nordstadt) wurden dagegen zwei große Boxen aufgestellt, die den Sender abspielten. Rundherum platzierten sich Interessierte mit ausreichend Sicherheitsabstand und hörten den Beiträgen zu. „Es ist das erste Mal, dass es keine Demo auf der Straße gibt“, sagt Lisa Doppler. „Daher finde ich es gut, die Straßen so zu beschallen.“ Derzeit würden viele politische Themen hinten runterfallen. Genau darauf möchte die 34-Jährige mit dieser Art von Demo aufmerksam machen.

Forderungen haben ihre Berechtigung

Siegmar Walbrecht (52) brachte auch eine Box zur Lutherkirche, angeschlossen hat er diese allerdings nicht. „Es ist schon ordentlich Lärm hier“, sagt er. Stattdessen lauscht er den Beiträgen nun aus den anderen Boxen. Sein Ziel: „Ich möchte deutlich machen, dass die Forderungen der Bewegung mehr denn je ihre Berechtigung haben.“ Er wünscht sich vor allem eine solidarische, anstatt einer unsolidarischen Gesellschaft.

Das sagt auch Alex Koslowski, Sprecher des Bündnis: „Dass die Politik im Moment so viel von Solidarität redet, ist für uns nichts als Heuchelei.“ Die Regierung sei dafür verantwortlich, dass das Gesundheitssystem jahrelang kaputtgespart wurde und stattdessen Milliarden in die Rüstungsindustrie flössen. „Aber es sind wir, die Bevölkerung und insbesondere die Menschen in sogenannten systemrelevanten Bereichen, die die Krise jetzt ausbaden sollen.“

Von Cecelia Spohn