Hannover

„Das war heute mal ein richtig guter Tag. Jede einzelne Impfung bringt uns der Normalität näher.“ Hausärztin Katharina Kornacker und ihre Kolleginnen in der Gemeinschaftspraxis an der Limmerstraße (Linden) haben am Mittwoch 122 Menschen der Normalität näher gebracht. So viele Patientinnen und Patienten wurden mit der ersten Spritze mit dem Biontech-Pfizer-Vakzin geimpft. „Zum Teil gab es Tränen der Freude, als wir anriefen und die Leute zur Impfung eingeladen haben“, berichtet Kornacker.

Die Ärztin würde vermutlich am liebsten ganz Hannover auf einmal impfen, doch das lassen die Kapazitäten nicht zu. Und dann ist da noch die Prioritätenliste des Robert-Kochs-Instituts, „nach der wir uns streng richten“. Für egoistische Vordrängler gibt es eine klare Ansage . „Wenn jemand sagt, er sei übergewichtig, habe Diabetis und sei dran, dann sage ich ihm, es gibt Menschen, die sind dranner.“ Und diese Menschen „waren unglaublich dankbar, kommen zu dürfen“, freut sich die Medizinerin.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Riesenauflauf von Menschen mit Rollatoren

Lungentransplantierte, Nierentransplantierte, schwerst Herzkranke waren es unter anderem am Mittwoch. „Ein Riesenauflauf von Menschen, die nur noch mit Rollator gehen können, dabei ein 93-Jähriger, der allein lebt und von der Urenkelin gebracht wurde.“ 138 Dosen standen zur Verfügung, 122 wurden verimpft – „wir brauchten Reserven, falls ein Fläschchen kaputt gegangen wäre“. Die restlichen 16 Dosen werden nun Donnerstag und Freitag verimpft.

Im Hinterhof der Praxis: Hausärztinnen verimpfen 122 Dosen Biontech an diesem Tag. Quelle: Rainer Dröse

Die Logistik ist nicht ohne. „Wir müssen bis dienstags um 12.30 Uhr bei unseren Apothekern eine Impfbestellung machen, bekommen dann ein paar Tage später die Information, wie viel wir tatsächlich bekommen und von welchem Hersteller – es ist immer sehr kurzfristig.“ Dann müssten sich Ärztinnen und Helferinnen an die Telefone setzen und jene Menschen anrufen, die dran sind. „Es gibt ja auch über 80-Jährige in betreutem Wohnen, die sind schon geimpft.“

Das rettende Vakzin: Mit Biontech wird geimpft. Quelle: Dröse

Die Impfdosen würden nicht per Praxis, sondern per niedergelassenem Arzt verteilt. Beim Telefonieren würden beide Impftermine mitgeteilt, dann noch via E-Mail Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamesebogen geschickt. „Wer das nicht ausdrucken kann, der muss es hier abholen.“ Wenn Patienten und alle Papiere da sind, folgt das obligatorische Ärztinnengespräch, nach der Impfung ruhen sich die Patienten noch eine viertel bis halbe Stunde aus. Könnte ja sein, dass es ihnen geht wie Katharina Kornacker, nachdem sie und ihre Kolleginnen an einem Samstag mit Astrazeneca geimpft worden sind. „Mein Immunsystem reagierte anständig, ich hatte Schüttelfrost und das Gefühl, mit einem Bus kollidiert zu sein. Aber das ist so, der Körper reagiert.“

In ganz Niedersachsen begannen am Mittwoch die rund 9000 Arztpraxen mit den Impfungen. Im Mai sollen die Hausärzte dann schon mehr Menschen impfen als die regionalen Impfzentren. Davon geht das Gesundheitsministerium aus. Ressortchefin Daniela Behrens will im Mai außerdem die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbinden. „Neben zuverlässigen und konstant hohen Impfstofflieferungen durch den Bund brauchen wir die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, damit wir noch schneller mehr Menschen impfen können“, sagte Behrens. Bis 1. April wurden in Niedersachsen 1 336 906 Impfungen durchgeführt, wie das Ministerium weiter mitteilte. Allein in den Impfzentren werden demnach pro Woche 180 000 Impfdosen verabreicht.

Von Petra Rückerl