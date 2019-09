Starkes erstes Halbjahr: Enercity weiter auf Wachstumskurs

Hannover

Mehr Kunden, mehr Absatz, neue Partnerschaften – bei Enercity stehen die Hebel weiter auf Wachstum. „Wir sind bei der Zielerreichung auf Kurs“, sagte Vorstandschefin Susanna Zapreva am Donnerstag bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro. Der Stromabsatz legte um 57,7 Prozent zu, der Gasabsatz um 21,9 Prozent. Zuwächse, die insbesondere aus dem expandierenden Großkundengeschäft resultieren. So konnten 2019 Drogerie-Riese Rossmann, ein „namhafter deutscher Sportartikelhersteller“ sowie Tourismusunternehmen und Kliniken als Neukunden gewonnen werden. Auch im Bereich Grünstrom hat der Energie-Dienstleister seinen Marktposition mit rund 300.000 Kunden gefestigt.

Gewinn sinkt gegenüber 2018

Gesunken ist hingegen der Gewinn vor Zinsen und Steuern (minus 36 Prozent). Hier machten sich laut Unternehmen jedoch die „außergewöhnlichen Sondereffekte“ des Vorjahres bemerkbar. Da hatte Enercity unter anderem der Wegfall der Abschreibungen des verkauften Kraftwerks Mehrum ein sattes Plus beschert.

Bewegung kam auch in strategische Projekte. Als Gesellschafter des E-Mobilitäts-Dienstleisters „Wallbe“, der sich auf Ladelösungen spezialisiert hat, holte sich Enercity die Firma Weidmüller als Partner mit 25,1 Prozent Beteiligung ins Boot. In Brandenburg entsteht ein Windpark mit zehn Windkraftanlagen, weitere Anlagen in Sachsen-Anhalt. Mit dem Kauf des Klärschlamm-Aufbereiters Biosolid soll zudem die CO2-freie Wärmegewinnung vorangetrieben werden. Getrennt hat sich Enercity indes vom Wärmegeschäft in Litauen. Die Anteile an dem Unternehmen Danpower Baltic (50 Prozent) wurden verkauft. Grund seien die Pläne der Partner, das Geschäft In Richtung Westrussland auszubauen. Zapreva: „Das hat mit unserer Strategie nicht übereingestimmt.“

Von der Ohe neuer Chef im Aufsichtsrat

Schließlich gab das Unternehmen noch eine Personalie bekannt, der Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden ist neu besetzt. Als Nachfolger von Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostock wurde am Donnerstag Kämmerer Axel von der Ohe gewählt. „Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, etwa noch mehr Kunden für Ökostrom zu begeistern und die Energiewende für Hannover zu ermöglichen. Ich freue mich, dass wir mit Axel von der Ohe einen so erfahrenen Experten als Aufsichtsratvorsitzenden bekommen. Er wird uns auf unserem Wachstumspfad kräftig unterstützen“, so Zapreva.

Von André Pichiri