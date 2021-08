15.600 Fahrgäste sind im Juli mit den neuen Sprinti-Bussen gefahren. Mit den On-Demand-Fahrzeugen will die Region die Verkehrswende im ländlichen Raum vorantreiben. Sie geht von weiteren starken Zuwächsen aus. Denn schon im Vergleich zum Juni hatte die Nachfrage kräftig angezogen.

Starker Start für Sprinti-Busse in der Region Hannover

Verkehrswende - Starker Start für Sprinti-Busse in der Region Hannover

Verkehrswende - Starker Start für Sprinti-Busse in der Region Hannover