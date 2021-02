Stalker-Mord: Anwälte beantragen neun Jahre Haft

Hannover

Am Ende blieben Patrick S. (35) nur noch Tränen: „Mir tut es unendlich leid“, sagte er über die Tötung seines Opfers (23) und dem damit verbundenem Leid für die Eltern. Am Montag plädierten die beiden Verteidiger des Angeklagten. S. hatte am 11. Januar 2020 sein Stalking-Opfer Sophie N. mit einem Stich in den Hals getötet. Anschließend hatte er sich der Polizei in Dessau-Roßlau gestellt. Täter und Opfer stammen aus Sachsen-Anhalt.

Die Strategie der Anwälte ist klar. Sie wollen vom Vorwurf des Mordes wegkommen. „Er wollte sein Opfer vielleicht überwältigen, aber nicht töten“, sagt Verteidiger Sven Tamoschus. Fest steht: Patrick S. war einen Tag vor der Tat in die Wohnung der jungen Frau in der Meterstraße (Südstadt) eingebrochen. Als sie auf die Toilette ging, drang er maskiert und mit Handschuhen ins Bad ein. Er hatte Kabelbinder, Seil, Pfefferspray und ein Messer dabei. Als sich das Opfer wehrte, stach S. die junge Frau in den Hals.

Anzeige

Warum hat sich Patrick S. maskiert?

Warum er sich gegenüber dem Objekt seiner Begierde maskiert und warum er ein Messer bei sich hatte, dazu schweigt Patrick S. seit acht Monaten. Im Juli 2020 hatte der Prozess begonnen. Mitte 2018 hatte ihm Sophie zu verstehen gegeben, dass sie keine Beziehung mit ihm wolle. Danach begann sein massives Stalking. In ausführlichen Gesprächen mit dem psychiatrischen Sachverständigen hatte S. erklärt, dass er am 11. Januar 2020 von der 23-Jährigen eine Erklärung für die Abweisung haben wollte. Notfalls habe er sie fesseln wollen, um eine Aussage zu erpressen.

Wenn er das Opfer wegen der Zurückweisung „verhören“ wollte, wäre seine Identität ohnehin klar gewesen. Eine Maskierung hätte also keinen Sinn gemacht. Es sei denn er wollte unerkannt entkommen – nach dem Mord an Sophie N.

Anwälte bestreiten Tötungsabsicht

„Die im Raum stehenden Mordmerkmale liegen nicht vor“, erklärte Anwalt Daniel Brunkhorst. Weil sein Mandant ohne Tötungsabsicht das Badezimmer betreten habe. Dafür habe sich der intelligente Mann viel zu planlos und widersprüchlich verhalten.

Die Staatsanwältin, Wiebke Gratz, geht von der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers sowie von Rache (niedere Beweggründe) aus. Schließlich habe die junge Frau den Angeklagten abgewiesen. Sie hatte eine lebenslange Haft mit der besonderen Schwere der Schuld gefordert.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anwälte des modisch-frisierten S. gehen hingegen von Totschlag und beantragten neun Jahre Haft. „Sophie war sein Lebensinhalt. Mit ihrem Tod war sein Lebensinhalt zerstört“, erklärte Verteidiger Tamoschus. Insofern habe es kein Motiv für die Ermordung des Opfers gegeben. Gegen einen gereiften Mordplan spreche auch seine panische Flucht und die fehlende Beseitigung der Tatwerkzeuge. Das Urteil wird am 18. Februar gesprochen.

Von Thomas Nagel