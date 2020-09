Hannover

Der Niedersächsische Städtetag ( NST) hat offenbar gegen das Baurecht verstoßen und ohne Genehmigung Räume an der Prinzenstraße für Seminare umgebaut. Die Stadt hatte nach einer Beschwerde der Anwältin Anja Möhring das Objekt kontrolliert und daraufhin ein Verfahren gegen den Städtetag eingeleitet. Der hat sich laut Stadt mittlerweile freiwillig bereit erklärt, die Räume mit seiner Tochtergesellschaft NST Wissenstransfer GmbH erst einmal nicht mehr für Seminare zu nutzen. Deshalb musste die Stadt selbst kein Verbot verhängen.

„Für mich bedeutet das ganz klar, dass sich eine hundertprozentige Tochter des Städtetages nicht an das Baurecht gehalten hat“, sagt Möhring, die einen Mandanten vertritt, der sich durch das Vorgehen des Städtetages benachteiligt sieht. Denn der NST hätte sich durch den Umbau die Anmietung von Räumen in Hotels oder anderen Einrichtungen erspart und sich zudem einen Vorteil gegenüber anderen Anbietern von Seminaren verschafft.

Stadt: Illegaler Umbau kann nachträglich genehmigt werden

Der ganze Vorgang verwundert vor allem deshalb, weil der Städtetag selbst Seminare in Sachen Baurecht gibt und entsprechende Experten bei sich beschäftigt. Die Stadt Hannover ist selbst Mitglied des kommunalen Spitzenverbandes. Der Bund der Steuerzahler hatte deshalb bereits gefordert, dass der NST keine Sonderbehandlung durch die Stadt bekommen dürfe und genau so behandelt werden müsse wie private Eigentümer von Immobilien.

Die Stadt will sich zu Details mit Blick auf das laufende Verfahren nicht äußern. Gegenüber der Anwältin Möhring hat sie aber bereits deutlich gemacht, dass der Umbau noch gestattet werden könne. Wie die Verwaltung auf Nachfrage der NP erklärte, „kann ein baurechtswidriger Zustand nachträglich durch eine Baugenehmigung legalisiert werden“. Die Genehmigungsgebühren seien dann höher. Unabhängig davon könne für das Bauen ohne Genehmigung ein Bußgeld verhängt werden. Offenbar bemüht sich der Städtetag tatsächlich darum, nachträglich eine Genehmigung für den Umbau zu bekommen.

Auf der Homepage werden Seminare weiterhin angeboten

Öffentlich äußern zu den Vorgängen will sich dieser mit Blick auf das noch laufende Verfahren weiterhin nicht. Zumindest auf der Homepage bietet der Städtetag seine Seminare weiterhin an. Am 14. September soll eines zum Thema „Grundlagen des Kommunalrechts“ starten – und zwar laut Homepage im Gebäude Prinzenstraße 17.

Für den 21. September ist ein weiteres Seminar vorgesehen. Darin soll es, ebenfalls im Haus an der Prinzenstraße, um die „Prüfung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen“ gehen. Anwältin Möhring ist deshalb skeptisch, ob der Städtetag wirklich keine Seminare mehr an der Prinzenstraße ausrichtet: „Im gesamten Gebäude dürfen keine Seminare stattfinden, solange keine Genehmigung für den Umbau vorliegt“, sagt sie.

Von Christian Bohnenkamp