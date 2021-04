Städteranking: Hannover bei E-Ladestellen weit vorn

Hannover

Wie aus Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht, gab es Ende 2019 noch 1923 Ladepunkte im Land. Im Februar 2021 waren es bereits 3783 E-Tankstellen (plus 97 Prozent).

Wolfsburg als Heimatstadt des Autoriesen Volkswagen hat demnach binnen Monaten ein umfassendes Ladenetz aus dem Boden gestampft. Hier stieg die Zahl der Ladestellen von 28 auf 467. Bundesweit liegt die VW-Stadt damit jetzt auf dem fünften Platz hinter Berlin, München, Hamburg und Stuttgart. Hannover erreicht mit 278 Ladepunkten den achten Platz des bundesweiten Städterankings.

In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektro-Autos wie in Berlin. Zuletzt waren es 1694. Das entspricht einer Versorgung von 1,9 Stationen je Quadratkilometer. Seit Dezember 2019 sind in der Hauptstadt 720 Ladepunkte hinzugekommen. Bundesweit können E-Autos derzeit an rund 40 000 öffentlich zugänglichen Punkten geladen werden, das sind rund 24 000 mehr als im Dezember 2019.

Von lni