Stadtsuperintendent: Nicht in Frustration resignieren

Hannover

Im Jahr 2010 hat Hans-Martin Heinemann (66) das Amt des Stadtsuperintendenten des evangelischen Stadtkirchenverbandes in Hannover übernommen. Am 29. September wird er nun mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Die NP sprach mit ihm über die Zukunft von Kirche und die Herausforderungen seiner Amtszeit.

2017 haben die Protestanten 500 Jahre Reformation gefeiert. In welchem Zustand befindet sich die evangelische Kirche in Hannover im 502. Jahr danach?

Sie ist sehr quirlig – aber zugleich sehr umbrüchig. Das ist eine spannende Mischung. Sie ist keine mächtige Institution mehr. Aber darum darf es uns auch gar nicht gehen. Unsere Kirche hat sich in eine Richtung entwickelt, die sich früher wohl niemand vorstellen konnte. Das sage ich auch durchaus unter Schmerzen. Aber sie ist immer noch sehr lebendig.

Stadtverband hat seit 2009 zwölf Prozent Mitglieder verloren

Auch in Ihrer Amtszeit ist die Zahl der Mitglieder im Stadtkirchenverband deutlich zurückgegangen. In den letzten zehn Jahren um zwölf Prozent von 216.000 auf 190.000. Fünf Kirchen und zwei Gemeindehäuser mussten in diesem Zeitraum schließen. Hatten Sie nicht manchmal das Gefühl, nur einen Niedergang zu verwalten?

Es ist natürlich schmerzhaft, wenn etwas wegbricht oder man etwas sterben sieht. Aber der Tod gehört zur Schöpfung dazu. So ist es auch mit der Kirche. Von einigen Dingen muss man Abschied nehmen. Aber es gibt ja auch immer wieder Neuanfänge. Ich habe in meinen Hannover-Jahren gelernt, viel mehr auf das Kreative zu schauen und die Möglichkeiten, die es gibt.

Wie groß ist der Frust in den Gemeinden?

Auch dort zeigen sich immer beide Seiten. Wir haben manchmal die Tendenz, in der Frustration zu resignieren. In den Gemeinden geht es deshalb darum, dass wir an der Hoffnung anknüpfen und nicht an der Verzweiflung. Ich nenne ein Beispiel: die Mitglieder der Gartenkirchen-Gemeinde. Die hatten in der Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 nicht Angst vor dem Fremden, sondern sie haben ihre bereits bestehende Iraner-Seelsorge eingebunden in die europäische Flüchtlingswirklichkeit. Dafür sind sie jetzt von der evangelischen Zeitschrift Chrismon ausgezeichnet worden und haben nun aktive Mitglieder mit iranischen Wurzeln bis hin in den Kirchenvorstand.

Kirche hat noch immer zu viele Gebäude

Werden weitere Kirchen schließen müssen?

Die Notwendigkeit zur Veränderung wird bleiben. Aktuell gibt es keine konkreten Planungen. Aber die Landeskirche sagt, dass wir ganz klar noch zu viele Gebäude haben – und das ist wohl auch so. Wenn eine Kirche für 200 Sitzplätze gebaut wurde und davon oft nur 20 benötigt werden, dann stellt sich natürlich die Frage, wie lange wir das noch halten können. Es gibt aber auch kreative Beispiele, wie große Kirchen sinnvoll genutzt werden können. In der Christuskirche ist der Mädchenchor absolut angekommen. Dort ist ein Chorzentrum entstanden. Die Lutherkirche wurde zur Jugendkirche, jeweils zusätzlich zur Gemeindearbeit. Bei solchen Entwicklungen wird es immer Menschen geben, die sie nicht mitgehen wollen. Trotzdem müssen wir uns auf diesen Weg begeben.

Beim neuen Marktkirchen-Fenster, das der Künstler Markus Lüpertz gestaltet hat, wollen auch viele nicht mitgehen. Hatten Sie damit gerechnet?

Das Fenster ändert vertraute Sehgewohnheiten in der Kirche. Hinzu kommt, dass der Entwurf nicht den bekannten Kirchenfenstern entspricht. Kunst fordert heraus, erschrickt auch mal. Ich hätte den Entwurf nicht unterstützt, wenn er nicht zum Reformationsjubiläum entstanden wäre. Es ist eine zeitgenössische Erinnerung an dieses Ereignis. Und das Fenster passt zur Reformation. Ich habe den Entwurf mit den Fliegen auch erst nicht verstanden. Aber ich habe mich darauf eingelassen. So viel ist sicher: Für Langeweile hat sich Lüpertz nicht entschieden! Ich habe Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die irritiert sind. Es steht Kirche aber gut, wenn sie sich auf solche Herausforderungen einlässt.

Hannover wurde stark von der Reformation geprägt. Aber angesichts des starken Mitgliederschwundes: Ist Hannover heute noch eine protestantische Stadt?

Das habe ich immer so wahrgenommen. Ich empfinde viele Elemente der Stadtkommunikation als sehr evangelisch. Hannover ist nicht so barock wie zum Beispiel München. Es ist unaufgeregt, die Menschen sind anders. Auch die Art, wie Politik gestaltet wird. Auseinandersetzungen verlaufen oft moderater. Außerdem gilt der bekannte Schmalstieg-Satz: Was Rom für die katholische Kirche ist, ist Hannover für den Protestantismus. Hier hat das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland seinen Sitz, der Weltbund der Reformierten auch. Und die Stadt ist Sitz der größten Landeskirche der EKD.

Fronleichnam 2017 war „etwas deutschlandweit Besonderes“

Ein großes Thema Ihrer Amtszeit war die Ökumene mit den Katholiken. Wie war das, als Sie wegen des großen Regens 2017 zusammen mit Marktkirchen-Pastorin Kreisel-Liebermann die Marktkirche an Fronleichnam für die Katholiken geöffnet haben? Einem durch und durch katholischen Fest…

Das war schon etwas deutschlandweit Besonderes und sicherlich kein Zufall, dass es hier in Hannover passiert ist. Es ist aber nicht leichtfertig geschehen, sondern es war eine besondere Situation. Fronleichnam ist die Demonstration des katholischen Abendmahl-Verständnisses. Das teilen wir so überhaupt nicht. Aber uns war völlig klar: Gott im Himmel hätte die Marktkirche auch geöffnet. Es geht bei der Ökumene nicht darum, sich gleichzumachen, sondern die Differenzen zu ertragen. Sie ist ein Auftrag Christi. Denn die ganze Welt ist das eine Haus Gottes.

Was muss Kirche tun, um auch künftig relevant zu bleiben?

Wir müssen in Spannung geraten und zeigen, dass uns nicht alles gleichgültig ist. Für Überzeugungen einzustehen, ist wichtig. Sich einzumischen auch. Wir müssen die Schönheit des Glaubens entfalten, damit die Menschen die Chance haben, ihn zu entdecken. Wir brauchen keine Angst haben vor Relevanzverlust. Viele Elemente aus dem Leben der Kirche haben auch weit darüber hinaus Bedeutung.

In sinnlos erscheinender Welt Hoffnung schenken

Warum sollte eine junge Familie ihr Kind evangelisch taufen lassen?

Weil Taufe schön und bedeutsam ist und wir eine lebendige Kirche sind. Mit der Taufe wird das Kind in den Gottesbund eingeführt. Wir setzen einer oft sinnlos erscheinenden Welt eine Grundhaltung entgegen. Glaube ist ein Geschenk, das ich nicht besitzen oder beherrschen kann. Der Mensch ist ein Sünder. Er führt Kriege, zerstört diesen Planeten und sagt Flüchtlingen: Du hast hier keinen Platz. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dabei zu begleiten, dass sie in dieser Welt nicht die Hoffnung verlieren.

Am 29. September werden Sie in den Ruhestand verabschiedet. Wie schwer fällt dieser Schritt?

Ehrlich gesagt freue ich mich darauf. Das Schöne am Ruhestand ist, dass man wirklich Ruhe haben kann. Ich muss mir keinen Wecker mehr stellen. Davon habe ich schon oft geträumt. Als Pfarrer ist man ja immer im Dienst. An das Pfarrhaus kannst du immer anklopfen. Ich ziehe den Talar aber nicht aus. Es bleiben immer noch die besonderen Seiten des Amtes, man darf etwa weiterhin taufen. Aber eben dann in besonders freier Freude.

Lesen Sie mehr:

Von Christian Bohnenkamp