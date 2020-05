Das geistliche Doppelinterview mit Waske und Müller-Brandes

Hannover

Beim Stadtkirchentag am 23. Juni fällt die Entscheidung, wer als Stadtsuperintendent Nachfolger von Hans-Martin Heinemann, der Ende September 2019 in den Ruhestand gegangen war, wird. Entweder wird es der 51-jährige Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes oder der Rheinische Pastor Sven Waske (47). Die NP hat beide zum Doppelinterview auf Abstand getroffen.

Herr Waske, wie kommen Sie als Pastor in und mit der Corona-Krise klar?

Sven Waske: Karfreitag hatte ich mich an „Ostern-to-go“ in der Melanchthon-Gemeinde auf der Bult beteiligt. Die Krise fordert uns heraus, auf dem Glaubensweg neue Möglichkeiten des In-Kontakt-Bleibens zu finden. Und dabei eben auch die digitalen Chancen zu nutzen.

Herr Müller-Brandes, ob hohe Einschaltquoten bei Gottesdiensten und dem „Wort zum Sonntag“ oder vermehrte Anrufe bei Seelsorger-Telefonen - die Kirche wird gerade sehr gebraucht. Woran merken Sie das?

Rainer Müller-Brandes: Wir haben Ostersonntag bei uns in Burgdorf für die ganze Straße musiziert. Mein Sohn am Schlagzeug, meine Tochter am Saxophon, ich am Keyboard. 35 Menschen haben an den Fenstern zugehört, die Atmosphäre war ganz toll, wir waren eine Gemeinschaft. Dieses Gefühl vermissen viele Menschen derzeit.

Warum wollen Sie Stadtsuperintendent in Hannover werden?

Waske: Hannover ist eine tolle Stadt mit einer lebendigen Kirche. Ich möchte mich auf den Weg machen, diese Kirche mit den Menschen hier zu gestalten.

Müller-Brandes: Wir sind der größte Mitgliederverband in dieser Stadt und ich freue mich, wenn wir auch so wahrgenommen werden. Ich möchte dazu beitragen, dass wir mit Gottvertrauen gut miteinander leben können, möchte aber auch die Finger in manche Wunde legen, damit vieles noch besser wird.

Hannover in wenigen Worten

Sie leben beide seit vielen Jahren in der Region, sind aber keine Hannoveraner. In wenigen Worten: Was verbinden Sie mit dieser Stadt?

Waske: Grüne Radwege, bunte Wochenmärkte, begeisternde Kultur.

Müller-Brandes: Innovativ, kreativ, wachsendes Wir-Gefühl.

Herr Müller-Brandes, Sie sind seit acht Jahren als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes in verantwortlicher Position und haben hier ein großes Netzwerk. Sehen Sie das als Vorteil?

Müller-Brandes: In Hannover kenne ich viele, hier ist eine Menge möglich, weil alle bereit sind zu helfen.

Herr Waske, Ihr Name sagt nichtmal allen Kirchen-Insidern in Hannover etwas. Sie könnten völlig unbefangen an die Aufgabe herangehen. Ist das vielleicht Ihr Vorteil?

Waske: Ich komme mit dem Blick von außen und nehme den Status quo nicht als selbstverständlich wahr. Mein frischer Blick ist eine Chance für die evangelische Kirche in Hannover.

Herr Müller-Brandes, Sie waren Gemeindepastor in Burgdorf, dann Diakoniepastor, ist das Amt des Stadtsuperintendenten der nächste logische Schritt?

Müller-Brandes: Die Diakonie wächst an Bedeutung, die Kirche leider nicht. Wir müssen ran an das Fundament und es stärken. Das will ich schaffen.

Herr Waske, Sie haben sich vergangenes Jahr bereits im Kirchenkreis An der Agger im Oberbergischen um das Amt des Superintendenten beworben. Unter die letzten vier kamen sie, gewählt wurde ein anderer. Warum wird es diesmal besser laufen?

Waske: In Hannover lebe ich bereits seit zehn Jahren. Ich habe eine ganz vielfältige Kirche hier vor Ort erlebt und mitgestaltet. Und ganz ehrlich: Vermutlich passe ich hier auch viel besser hin.

Die Bedeutung der Marktkirche

Der Stadtsuperintendent ist Hauptpastor der Marktkirche, die geistlicher Mittelpunkt und auch ein Wahrzeichen Hannovers ist. Was bedeutet Ihnen dieses Gotteshaus?

Müller-Brandes: Mit 16 habe ich hier mit anderen Jugendlichen ein Theaterstück aufgeführt, seitdem habe ich eine Sehnsucht nach dieser Kirche. Jeder Hannoveraner kennt die Marktkirche, das können wir feiern und nutzen.

Waske: Die Schlichtheit und die Schönheit der Marktkirche finde ich berührend. Wenn das Licht von der Seite hineinstrahlt, wird die Weite des Glaubens räumlich erfahrbar.

Die Vorgänger im Amt haben das Miteinander der Religionen immer groß geschrieben. Wie wichtig ist Ihnen die Ökumene?

Waske: Ich bin im katholischen Rheinland mit der Ökumene großgeworden und kann mir ein Leben ohne Dialog über Glaubenswege nicht vorstellen.

Müller-Brandes: Der liebe Gott lächelt über die Unterschiede, die wir unter uns Christen machen. Ich würde in die Ökumene gerne auch all die einbeziehen, die nicht glauben.

Was werden die wichtigsten Aufgaben der Zukunft sein?

Waske: Die lebendige Kirche zu leben und sie in der Öffentlichkeit wirksam zu halten, auch wenn sie kleiner wird. Und dabei immer wieder Neues auszuprobieren und aus den Erfahrungen gemeinsam zu lernen.

Müller-Brandes: Wir müssen den Weg zu einer Kirche für alle, besonders für Familien, ausbauen, digital besser werden, die Überregulierung beenden. Wir müssen die Menschen berühren, Seelsorge ist die Muttersprache unserer Kirche.

Darf ich fragen, wie oft am Tag und wofür Sie beten?

Waske: Ich bete, wenn ich in Bewegung bin, auf dem Rad oder zu Fuß. Und dann bete ich für alle, die mir am Herzen liegen, für Friede und Verständigung und für die Bewahrung der Schöpfung. Denn wir haben nur diese eine Erde.

Müller-Brandes: Wir beten vor den Mahlzeiten, ich nehme mir morgens immer Zeit für die Tageslosung und bete auch noch einmal vorm Einschlafen für die Menschen, die mir wichtig sind.

Macht Ihnen die Zahl der Austritte in normalen Zeiten Sorgen?

Waske: Das macht mich traurig, aber wir dürfen den Dialog mit Ausgetretenen nicht beenden und müssen uns weiter um die Menschen, die bei uns keine Heimat finden, bemühen. Jeder Austritt ist ein Hinweis auf Missstände, auf die wir schauen sollten.

Müller-Brandes: Kirche ist kein Selbstzweck, es geht um Glauben und die Sicherheit, dass wir nicht alleine unterwegs sind auf dieser Welt. Uns zu sehr von Mitgliederzahlen bestimmen zu lassen, halte ich für falsch. Wir sind auf dem Weg von einer Volkskirche zu einer bekennenden Kirche und Gott geht mit. Das zählt.

Zusammengefasst: Was spricht für Sie?

Müller-Brandes: Ich bin gerne mit Menschen unterwegs und habe Lust auf Kirche, die von vielen tausend ehren- und hauptamtlichen Menschen getragen wird. Dafür Verantwortung übernehmen zu dürfen, ist wunderbar.

Waske: Ich bringe Erfahrung aus Stadt und Land, Gemeinde, Kirchenkreis, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung mit. Ich habe Liebe für Kirche und Menschen und freue mich über den gemeinsamen Weg des Glaubens.

Das ist Sven Waske Geboren am 25. September 1972 in Köln. Abitur in Bergheim. Theologie-Studium in Bielefeld-Bethel, Bonn und Oxford. Vikariat in Bonn, 1. Pfarrstelle in Euskirchen. Vertiefung seelsorgerlicher Kompetenzen im Krankenhaus. 2010 Wechsel zur EKD nach Hannover, Oberkirchenrat, zuständig auch für Online-Kommunikation und Organisationsentwicklung. Seit Januar 2020 in einem Projekt zur digitalen Seelsorge des Kirchenkreises Leverkusen eingesetzt. Verheiratet mit Sabine (50, Chemikerin). Hobbies: Kochen für Freunde und Familie, Fahrradurlaube, Singen in der Südstadt-Kantorei.

Das ist Rainer Müller-Brandes Geboren am 2. Juni 1968 in Lüneburg. 1984 Umzug der Familie nach Gehrden, Abitur am Matthias-Claudius-Gymnasium. Tanzschule in Hannover. Theologie-Studium in Bielefeld, Marburg und Münster. Vikariat in Osnabrück, 1. Pfarrstelle in Steyerberg bei Nienburg. Fünf Jahre Referent im Landeskirchenamt. Von 2004 an neun Jahre Pastor in Burgdorf. Seit acht Jahren Diakoniepastor und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes mit 1200 Mitarbeitern. Verheiratet mit Christine (51, Ärztin im Kinderkrankenhaus auf der Bult), drei Kinder (15, 18, 20 Jahre). Hobbies: Bergsteigen und Musik.

Die Aufstellungspredigten der beiden Pastoren in der Endrunde können wegen der Corona-Krise nicht in Gottesdiensten vor Gläubigen gehalten werden. Die von Sven Waske wird am 10. Mai ab genau 10 Uhr unter www.kirche-hannover.de und www.marktkirche-hannover.de zu lesen und am 10. Mai um 10, 12 und 18 Uhr auf H1 zu sehen sein. Die von Rainer Müller-Brandes zu denselben Zeiten am 17. Mai im Internet und auf H1.

Von Christoph Dannowski