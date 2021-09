Hannover

Wann kommt es zum grün-roten Ratsbündnis, und was sind die Bedingungen dafür? Die Fragen liegen auf der Hand – die Antworten aber lassen wahrscheinlich noch zwei Wochen auf sich warten. „Keine Entscheidung vor der Bundestagswahl“, sagt Grünen-Parteichef Ludwig Hecke. In einem der hannoverschen Wahlkreise würden schließlich zwei Parteichefs antreten. „Und die können sich nicht dreiteilen und auch noch Sondierungsgespräche führen.“

Hecke spricht damit den Zweikampf zwischen Adis Ahmetovic (SPD) und Maximilian Oppelt (CDU) im Wahlkreis 41 an, dem Norden der Stadt. Für die Grünen tritt dort Swantje Michaelsen an, der mit Platz 11 auf der Landesliste ein Mandat sicher sein dürfte. Aufhorchen lässt aber die Feststellung, dass die Grünen auch mit der CDU Sondierungsgespräche wollen.

Von „Liebe“ keine Rede

Dabei könnte es doch eine neue alte Liebe sein zwischen Grünen und SPD. 1989 als bundesweit eines der ersten rot-grünen Bündnisse gestartet und erfolgreich bis 2016, wo die Mehrheiten nach dem Sinkflug beider nicht mehr zur Neuauflage reichten und die FDP dritte Partnerin im Bündnis wurde. Von „Liebe“ will Hecke aber nicht reden. „Zwei Partner sind besser als drei“, sagt er nach den Erfahrungen mit den Liberalen immerhin. Und weil das so ist und bei einer Konstellation allein mit der CDU keine Mehrheit entsteht, wird es wahrscheinlich auf Grün-Rot hinauslaufen.

„Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ heißt das Zauberwort. Zwar haben die Grünen 0,2 Prozentpunkte mehr als die SPD und den Genossen in Linden oder der Nordstadt längst den Rang abgelaufen – aber im Rat entfallen auf beide je 18 Sitze. Plus die Stimmen von OB Belit Onay, also grün.

Gemeinsame Schnittmenge suchen

Wie kann das Zusammengehen klappen? „Erst mal Vertrauen gewinnen“, meint Hecke. In den Sondierungsgesprächen müssten dann Ziele und Schwerpunkte abgeglichen werden, damit die „gemeinsame Schnittmenge sichtbar“ wird.

„Wir werden uns immer aufs Neue verständigen müssen“, ahnt SPD-Parteichefin Ulrike Strauch. Vorstand und Beirat würden am Montagabend das Ergebnis der Kommunalwahl besprechen und analysieren, eine Empfehlung für die Wahl des Fraktionsvorstandes aussprechen.

Koalitionsverhandlungen kommen

Vermutlich wird als neuer Chef der bisherige Vorsitzende Lars Kelich gesetzt. Der kann sich dann freuen auf tagelange Klausurtagungen, zunächst mit den Genossen, dann mit den Grünen. „Das werden Koalitionsverhandlungen“, sagt Strauch zu dem, was kommt. „Die Inhalte müssen sehr klar festgelegt werden.“ Als erste Themen benannt hat die Grünen-Co-Vorsitzende Greta Garlichs die „begonnene Modernisierung“ mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung, den Innenstadtdialog und die Umsetzung des beschlossenen Kohleausstieges.

Natürlich wird im möglichen Zweierbündnis auch über Personen geredet – und da könnte es dann schon knirschen. Dem Wunsch Onays, Anja Ritschel im zweiten Anlauf zur Wirtschafts- und Umweltdezernentin zu machen, werden die Sozialdemokraten sicherlich folgen. Schließlich hatte Kelich schon nach dem ersten gescheiterten Versuch versichert, die fehlenden Stimmen seien nicht der SPD anzulasten.

Wer hat den Zugriff?

Problematisch wird es eher da, wo Stärke sichtbar wird. Die größte Ratsfraktion hat als Erste den Zugriff auf die Besetzung eines Ausschusses. Welcher der Politik am wichtigsten ist, dokumentiert den Wandel der Zeit. Früher war es mal Schule, mal Jugendhilfe, später Stadtentwicklung und Bauen, derzeit Organisation und Personal. Heute mag es auf Umweltschutz und Grünflächen hinauslaufen. Aber es gibt sie nicht, die stärkste Ratsfraktion. Verwaltungsjuristen argumentieren, der OB sei da „ein Neutrum“; Grünen-Parteivorsitzender Ludwig Hecke bewertet das anders. Noch.

Grün-Rot wird nach dem historischen Wahlerfolg des einstmals kleinen Bündnispartners (der heute in fünf von 13 Stadtbezirken stärkste Kraft ist) unter neuen Bedingungen die Mehrheit für hoffentlich erfolgreiche Politik sichern. Erfolgreicher als bisher schon deshalb, weil nicht mehr eine einzige Stimme im Rat den Ausschlag gibt. Bis es soweit ist – abwarten. Strauch: „Die Grünen müssen auf uns zukommen.“

