Hannover

„Absolut demokratiefeindlich“, schimpft FDP-Parteichef Patrick Döring. „Die demokratische Vielfalt geht verloren“, wettert Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz. So uneinig sich die beiden Politiker sonst auch sind, diesmal kämpfen sie um eine gemeinsame Sache – um ihr Stimmrecht in den Ausschüssen des neuen Rates. Vermutlich werden sie diesen Kampf aber verlieren.

Zur „Stärkung des Ehrenamtes“ plant die GroKo im Landtag eine Novelle des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. In den Räten der Kommunen soll – so Paragraf 71 – die Sitzverteilung vom Hare-Niemeyer- auf das D’Hondt-Verfahren umgestellt werden. Die Konsequenzen waren Stefan Birkner, dem Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion, schon bei der Einbringung im April klar: „In vielen Kommunalparlamenten werden in der Folge die kleineren Parteien ihre Ausschusssitze verlieren.“

Beschluss im Oktober geplant

Auch Grüne und Linke im Landtag lehnen die Novelle ab. Die soll zwar erst im Oktober im Plenum beschlossen werden – aber würde nach der Verkündung dann schon für die Sitzverteilung von Ausschüssen im neuen Rat gelten. Dessen Wahlperiode beginnt am 1. November.

„Bisher hat unsere Fraktion aus drei Männern bestanden. Jetzt haben wir mit Ulla Ihnen eine neue starke Kraft“, sagt Döring. Aber statt Stärkung sei eine Schwächung in Sicht: Nur noch ein Grundmandat in den Ausschüssen. Heißt: Die FDP darf ebenso wie die Linke zwar mitdiskutieren, aber nicht abstimmen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur Grüne, SPD und CDU entscheiden

Stadtsprecher Dennis Dix erläutert das künftige Verfahren: „Die stimmberechtigten Mitglieder der Fachausschüsse werden sich aus den Fraktionen der Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und der CDU zusammen setzen. Die zehn Beigeordneten des Verwaltungsausschusses verteilen sich nach dem D’Hondtschen-Höchstzahlverfahren so: 4 Sitze für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 4 Sitze für die SPD-Fraktion und 2 Sitze für die CDU-Fraktion.“ Auch da blieben FDP und Linke draußen.

Der Ärger über die geplante Novelle ist in Hannover groß. Die GroKo im Landtag aber wird sich davon kaum beirren lassen. Innenminister Boris Pistorius begründet das so: „Die Mitwirkung eines größeren Kreises von Fraktionen, Gruppen oder Einzelabgeordneten in der Vertretung führt in aller Regel zu einer schwerfälligeren Meinungsbildung.“ Längere und vermehrte Sitzungen und langwierige Diskussionen trügen nicht zu substanziellen Verbesserungen im Ergebnis bei.

Von Vera König