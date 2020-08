Hannover

Für das 2017 von Stadt und DWD gestartete Projekt lieferten die für die dreieinhalbjährige Dauer aufgestellten Wetterstationen am Kronsberg, im Gewerbegebiet Linden-Süd und am Weidendamm Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonnenstrahlung. Jetzt liegen die ersten Erkenntnisse vor – und es zeigt sich: Man ist dem Klimawandel auf der Spur – er ist für Hannover und Umgebung sozusagen dokumentiert.

Einfluss durch Planung

Die Stadtplanung kann das lokale Klima beeinflussen und nutzen, etwa durch Frischluftschneisen und Begrünung. Bedeutung werden die Erkenntnisse auch für künftige Baugebiete entfalten. Angesichts erwarteter wärmerer Sommer spielen laut DWD auch Maßnahmen wie Schattenwurfplanung eine zunehmende Rolle bei der „Dosierung thermischer Bedingungen“ in Wohngebieten.

Mit Hilfe der Messungen während des Projektlaufs, der dieser Tage endet, werden laut Stadtsprecher Dennis Dix „die Erkenntnisse aus der Klimaanalysekarte erweitert und für einzelne Straßenzüge konkretisiert. Die Ergebnisse helfen, Anpassungsmaßnahmen zum Klimawandel zu optimieren, indem etwa Maßnahmen gegen Hitzestress vorrangig dort getroffen worden, wo die Wärmebelastung am höchsten ist. Je genauer die Kenntnisse, um so gezielter können Maßnahmen aus der Anpassungsstrategie der Landeshauptstadt zum Klimawandel umgesetzt werden.“

Vergleichswerte

Wichtige Vergleichswerte für die Interpretation der Messwerte liefert bei dem Projekt die Auswertung der seit 1951 gemessenen Temperaturen an der Wetterstation am Flughafen Hannover in Langenhagen – wobei festgestellt wurde, dass ihre und die Durchschnittswerte der Messstation am Kronsberg „immer dicht beieinander“ liegen. Und die Werte der beiden innerstädtischen Messstationen des Projekts „besonders während der Sommermonate“ um etwa ein Grad höher lagen. Umgekehrt war es so: An den „Umlandstationen“ Kronsberg und Flughafen war es im Winter meist deutlich kälter, gab es mehr Frosttage – allerdings gab es während Kälteperioden keine Unterschiede bei den Tiefstwerten in der Innenstadt.

Mehr Hitzetage

Über die Jahrzehnte seit 1951 zeigt sich demnach „eine deutliche Erwärmung der Jahres- und Sommermitteltemperatur um etwa zwei Grad“. Auch die Zahl der Hitzetage (Tage, an denen mindestens 30 Grad Celsius erreicht werden) habe „deutlich zugenommen“: In den Jahren 2010 bis 2019 gab es demnach fünf Jahre mit mindestens zehn Hitzetagen - während in den 30 Jahren davor (1981 bis 2010) im Schnitt 6,3 sehr warme Tage pro Jahr gemessen wurden. In dieser Zeitspanne gab es nur sieben Jahre mit zehn oder mehr Hitzetagen. Und seit 1994 gibt es ohne Unterbrechung jedes Jahr Hitzetage – für die Jahre 2018 und 2019 wurden mit 22 und 19 Tagen die Spitzenwerte erzielt.

„Relativ wenige Hitzetage“ habe es in den 1950-er und 1960-er-Jahren gegeben. Auch gab es immer mal wieder ein Jahr ohne Hitzetag – zuletzt war das laut den Wetteraufzeichnungen der Station Langenhagen 1993 der Fall. Seither hat jedes Jahr einen oder mehrere Hitzetage gehabt. Die Meteorologen stellen auch fest, dass es mehr Hitzeperioden gibt, also mehrere Sommertage (mindestens 25 Grad Celsius) in Folge. Im Jahr 2018 etwa währte die Hitzeperiode 26 Sommertage – Rekord. Dies alles wirkt sich auch auf die Nächte aus, von denen es immer mehr gebe, deren Temperatur nicht unter 15 Grad Celsius sinke. Eine wichtige Erkenntnis, denn laut dem Bericht trägt der Effekt der fehlenden nächtlichen Abkühlung „ wesentlich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei, die durch längere Hitzeperioden hervorgerufen werden“.

Mehr Tropennächte

„Bemerkenswert“ finden die Berichterstatter des Projekts die Häufigkeit von Tropennächten (nachts nicht kälter als 20 Grad Celsius) – wie sie auch für das kommende Wochenende vom DWD und anderen Wetterdiensten für manche Ballungsräume (nicht ausdrücklich für Hannover) in Deutschland als möglich vorhergesagt werden: Während es von 1961 bis 2010 nur in jedem fünften Jahr in Hannover am Flughafen eine Tropennacht registriert worden war, waren es in den vergangenen beiden Sommern vier und drei, am Kronsberg acht und sechs und am Weidendamm neun und acht.

Während der Hitzewelle im Juli 2019 wurde an allen genannten Stationen knapp unter 40 Grad Celsius gemessen. Solche Temperaturen seien ein Vorgeschmack auf das, was kommen dürfte: Auch in Norddeutschland häufiger Hitzewellen mit Temperaturen von um 40 Grad Celsius und höher - was Extremwerte seien, die sonst „in Europa nur im Mittelmeerraum“ aufgetreten seien.

Kalt & warm

Das kälteste Jahr hingegen war laut dem Bericht des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün 1956 mit einer Durchschnittstemperatur von 7,3 Grad – das wärmste war 2019 mit einem Mittelwert von 12,2 Grad Celsius. Die Schwankungen der Jahresmitteltemperaturen im Laufe der Jahre seien groß –der Trend aber eindeutig: Über die vergangenen 70 Jahre zeige sich eine um etwa zwei Grad Celsius erhöhte Jahres und Sommermitteltemperatur.

U-Bahn-Klima

Für das Projekt wird auch in der unterirdischen Stadtbahnstation am Kröpcke die Temperatur gemessen. Erkenntnis: In der Sommerhitze bis zu zehn Grad kühler als an der Wetterstation Weidendamm – bei kühler Witterung dafür bis zu fünf Grad wärmer.

Von Ralph Hübner