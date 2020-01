Steintorplatz: Acht Konzepte im Endspurt

Hannover

Am Abend präsentiert, am Tag danach endgültig ausgewählt: Die Würfel, wie der Steintorplatz in Hannover-Mitte künftig gestaltet werden soll, sind gefallen. Zumindest die grobe Richtung. Am Dienstagabend, hatten interessierte Menschen Gelegenheit, sich die Entwürfe von acht Landschaftsarchitekturbüros im Festsaal des alten Rathauses anzusehen und dann während der Präsentation jedes Konzepts Fragen zu stellen oder Kritik zu äußern oder auch nur schriftliche Bemerkungen zu hinterlassen.

BESUCHERANDRANG: Präsentation der acht finalen Entwürfe für den Steintorplatz in Hannover in dessen altem Rathaus.

Der Andrang war größer, als die Organisatoren und Stadtbaurat Uwe Bodemann erwartet hatten. Und so musste der Festsaal weiter aufgestuhlt werden, doch das reichte nicht für alle Interessierten – es dürften so um die 300 Besucher gewesen sein.

Ohne Namen

Anonymisiert vorgestellt wurden die Arbeiten von Architekt Uwe Drost vom gleichnamigen Hamburger Beratungsbüro, Moderator war Klaus Overmeyer vom Berliner Beratungsbüro Urban Catalyst, welches das Bürgerbeteiligungsverfahren organisiert hatte (zwischen Juni 2018 und Februar 2019 gab es mehrere Aktionen vor Ort).

Die Präsentierten Konzepte sollen „final“ sein und beruhen auf den bereits im September öffentlich gezeigten (aber nicht zur Abbildung in Medien freigegebenen) Entwürfen, in die die damals angeregten Verbesserungen und Wünsche eingeflossen sind. Allerdings braucht niemand glauben, dass der siegreiche Entwurf auch genau so umgesetzt wird: Drost verwies darauf, dass der Wettbewerb nichts anderes sei als „eine Absichtserklärung, eine Diskussionsgrundlage, der Vorentwurf eines Vorentwurfs“.

Nachtschicht im Keller

Das Versprechen für den Abend war: Alle Anmerkungen des Abends würden an das Preisgericht weitergegeben – das soll am Folgetag (Mittwoch) „in vertraulicher Sitzung“ entscheiden und die aus seiner Sicht drei besten Konzepte prämieren. Overmeyer verwies darauf, dass er und sein Team mit den erhaltenen Anregungen noch eine Menge Arbeit vor sich hatten: „Herr Bodemann wird uns heute Nacht in den Keller der Bauverwaltung sperren und erst wieder rauslassen, wenn das alles, was Sie uns mitgeben, zu Gold gesponnen ist!“

Ikone – Genial oder Lachnummer?

Aus dem Publikum kamen denn auch mal mehr, mal weniger Anregungen zu den Entwürfen, die mal mit mehr, mal weniger Beifall unterstützt oder weiteren Wortbeiträgen gekontert wurde. Immer wieder Anlass für Wortmeldungen: Die Führung des Radfahrverkehrs, die vorgesehenen Wasserspiele, der Bodenbelag und dessen Zusammenstellung oder Monotonie, Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsqualität.

Auffallend breiten Beifall gab es für einen Entwurf, der eine „Ikone“ aufweist, die am Rande zum Rotlichtviertel aufragen könnte, etwa die Höhe des Anzeiger-Hochhauses erreicht, in etwa die Anmutung eines hohen Gerüstbaues hat und vorne als Werbefläche und Veranstaltungshintergrund dienen soll, unten U-Bahn-Zugang und Café integriert, oben groß der Schriftzug „ STEINTOR“. Für einen Besucher war das „ein neues Wahrzeichen, damit könnten wir zeigen, dass Hannover sich auch mal was traut, das könnte ein Ausrufezeichen sein!“, das sei schlicht „genial“. Eine weibliche Gegenstimme fand genau das nicht und erkannte nur die Anmutung „eines Baugerüstes – das wäre eine Lachnummer!“

Entscheidung – dann Ausstellung

Das Ergebnis der Jury soll am Donnerstag gegen 13 Uhr bekanntgegeben werden. Alle Entwürfe sollen von Montag, 27. Januar, an einen Monat lang in der Bauverwaltung (das eingerüstete Gebäude neben dem Neuen Rathaus) ausgestellt werden und montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zugänglich sein.

Teilnehmer des Wettbewerbs

Folgende Architekturbüros haben sich beteiligt: Cobe A/S, Nordhavn, Dänemark, GM013 Landschaftsarchitektur, Berlin, Grieger Harzer Landschaftsarchitekten, Berlin, Landschaftsarchitektur Diekmann, Hannover, Lohrer Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH, München, Planorama Landschaftsarchitektur, Berlin, Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin und West 8 Urban Design & Landscape Architecture, Rotterdam, Niederlande.

Von Ralph Hübner